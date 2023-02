Michnik: Jan Paweł II najwybitniejszym Polakiem XX w.

Jan Paweł II to jedna z najwybitniejszych postaci życia publicznego w polskiej historii XX w. – powiedział o papieżu Polaku redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik.

W wywiadzie udzielonym swojej gazecie Adam Michnik mówił o przypadkach pedofilskich nadużyć seksualnych w Kościele Katolickim w kontekście pontyfikatu św. Jana Pawła II.

– Rozumiem, że nadszedł czas rozliczeń. Jednak dla mnie nie do przyjęcia jest redukowanie polskiego papieża tylko i wyłącznie do skandali pedofilskich. A tak, niestety, czynią niektórzy komentatorzy i politycy – powiedział.

W ocenie redaktora naczelnego „GW” Jan Paweł II „to jedna z najwybitniejszych postaci życia publicznego w polskiej historii XX w.”.

– Nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów, są wykuci z jednej skały i święci w każdym wymiarze. Ja staram się myśleć o całym dorobku i życiu Jana Pawła II. I jeżeli przyjąć, że w tej sprawie on pobłądził, to nie może to unieważniać wszystkich jego dokonań. Zbyt wiele mu zawdzięczam i jestem zdania, że zbyt wiele zawdzięcza mu Polska, żeby sprowadzać jego pontyfikat do tego jednego wątku. Choć jednocześnie uznaję, że spoczywa na nim – jako zwierzchniku Kościoła – część odpowiedzialności za te straszne błędy i ohydne zdarzenia – dodał Michnik.

„Jedno wiem na sto procent, ja nie wierzę w to, choćbyś ze mnie pasy darła, że papież świadomie krył zbrodniarzy. A on nie żyje i nie może się bronić” – powiedział dziennikarce gazety.

#wieszwiecej Polub nas

Przeprowadzająca wywiad Dominika Wielowieyska zwróciła uwagę, że „domniemanie niewinności można stosować wobec zwykłego obywatela, a nie wobec człowieka posiadającego wielką władzę”. „Papież się zachował jak prezes korporacji, a nie człowiek, który mówi, co jest dobre, a co złe” – dodała.

– Tak, niestety, i ja mam z tym wielki problem. To najsłabszy punkt mojej linii obrony. Ale przekonany jestem, że domniemanie niewinności dotyczy każdego człowieka, a już na pewno powinno dotyczyć człowieka, który skądinąd zasługuje na wielki szacunek – mówił redaktor naczelny „GW”.