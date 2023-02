Prezydent Macron przyznaje rację premierowi Morawieckiemu ws. rozmów z Putinem

Teraz nie czas na dialog, ponieważ mamy Rosję, która wybrała wojnę – powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron, który na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę był mocno krytykowany za utrzymywanie regularnych kontaktów telefonicznych z Władimirem Putinem.

Prezydent Francji jest jednym z nielicznych zachodnich przywódców, którzy utrzymywali kontakt z Władimirem Putinem po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego zeszłego roku. Francuski przywódca był wielokrotnie krytykowany za podtrzymywanie tego kontaktu mimo zbrodni, jakich Rosja dopuszcza się na Ukrainie.

Jednak teraz – w jednej z wypowiedzi podczas monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa – francuski prezydent zmienił zdanie. – Teraz nie czas na dialog, ponieważ mamy Rosję, która wybrała wojnę, która wybrała eskalację wojny i która zdecydowała się posunąć aż do zbrodni wojennych i ataków na cywilną infrastrukturę – zauważył.

Zaznaczył też, że „jest przygotowany na długotrwałą wojnę”. – Nawet jeśli jej nie chcemy, to musimy wspólnie być wiarygodni w naszej zdolności do wytrwania w tym wysiłku. To jedyny sposób, aby w akceptowany sposób zmusić go (Putina) do rozmów przy stole negocjacyjnym – podkreślił.

Francuski prezydent powiedział, że Rosja nie może wygrać tej wojny, a rosyjska agresja musi zakończyć się niepowodzeniem. – Nie możemy zaakceptować trywializacji nielegalnego użycia siły, ponieważ w przeciwnym razie pod znakiem zapytania stoi całe bezpieczeństwo europejskie, a bardziej ogólnie stabilność światowa – akcentował Macron.

Morawiecki: Negocjowalibyście z Hitlerem?





Z apelem o to, by nie rozmawiać z rosyjskim dyktatorem, wielokrotnie zwracał się premier Mateusz Morawiecki. Na początku kwietnia 2022 roku szef polskiego rządu zwrócił się do Macrona z pytaniem: „Panie prezydencie Macron, ile razy negocjował pan z Putinem, co pan osiągnął? Czy powstrzymał pan którekolwiek z tych działań, które miały miejsce?”.





– Ze zbrodniarzami się nie negocjuje, zbrodniarzy trzeba zwalczać. Z Hitlerem nikt nie negocjował. Negocjowalibyście z Hitlerem, ze Stalinem, z Pol Potem? – dopytywał premier.





– Dość tej gry na zwłokę niektórych liderów europejskich, lawirowania, kręcenia. Potrzebne są jasne, zdecydowane sankcje, te sankcje nie działają. Mówię o tym głośno już od kilku dni i mam niestety rację – apelował wtedy.