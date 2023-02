Bez zaskoczeń. Znamy kadrę na MŚ w Planicy

Polski Związek Narciarski odkrył karty. Poznaliśmy kadrę na nadchodzące mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Planicy. Na liście znajduje się osiemnaście nazwisk.

Tak jak zakładano, kadrę skoczków stanowić będą Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł.





Cała piątka będzie mogła przystąpić do kwalifikacji na normalnej skoczni w Planicy. Przywilej bonusowego miejsca przysługuje tej nacji, której reprezentant broni tytułu - w tym przypadku jest to Piotr Żyła. Na skoczni dużej będzie to Austriak Stefan Kraft.





Siedmioro Polaków zobaczymy w konkurencjach biegowych, zaś dwójkę - w kombinacji norweskiej.



Mistrzostwa świata potrwają od 21 lutego do 5 marca.