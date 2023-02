Alarm lotniczy na Ukrainie. „Wystrzelili rakiety”

W sobotę nad ranem władze Ukrainy ogłosiły w części obwodów alarm przeciwlotniczy. W Kijowie syreny zawyły o godzinie 8.30 (7.30 w Polsce). Użytkownicy sieci społecznościowych pisali o rakietach wystrzelonych z rosyjskich samolotów znad Morza Azowskiego i Czarnego. Po godzinie alarm został odwołany.

Jak informuje agencja Ukrinform, alarm lotniczy nie obowiązywał jedynie w czterech obwodach: sumskim, charkowskim, połtawskim i odeskim.





Szef Kancelarii Prezydenta Andrij Jermak we wpisie na Telegramie zaapelował do Ukraińców o stosowanie się do zaleceń. „Nie ignorujcie alarmu” – napisał.





„Dwa nierozpoznane cele opuszczają przestrzeń powietrzną obwodu na północnym zachodzie. Lecą w kierunku zachodnim” – pisał na Telegramie szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim. „Potwierdzono jeszcze wystrzały rakiet z Morza Czarnego” – dodał w kolejnym wpisie.

Dzień wcześniej, w piątek, alarmy przeciwlotnicze ogłaszane były w Kijowie trzykrotnie w godzinach popołudniowych.