Litwa: koncert solidarnościowy z Ukrainą Stanisława Łopuszyńskiego

Minutą ciszą dla ofiar wojny na Ukrainie rozpoczął się w piątek wieczorem w wileńskim ratuszu koncert polskiego pianisty i klawesynisty Stanisława Łopuszyńskiego, który od roku angażuje się w pomoc humanitarną dla tego kraju. – Koncert jest poświęcony ofiarom wojny w Ukrainie, a wszystkie utwory, które wykonam, będą w tonacjach molowych, będą związane z cierpieniem, z odejściem – zapowiedział przed występem Łopuszyński.

Koncert, który był przeplatany materiałami wizualnymi ze wschodniej Ukrainy, rozpoczął od wykonania Tombeau Johanna Jakoba Frobergera, by, jak zaznaczył artysta, „upamiętnić tych, którzy zginęli w wyniku inwazji”. Następnie brzmiały utwory Johanna Sebastiana Bacha, Carla Philippa Emanuela Bacha, Domenico Scarlattiego, Miroslava Skoryka, Francoisa Couperina.





Stanisław Łopuszyński – klawesynista, pianista, kompozytor, współorganizator polskiej edycji Festiwalu Bach in the Subway – już w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji zaangażował się w niesienie pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Muzyk odłożył na drugi plan grę na klawesynie, a prywatny samochód, który służył do przewożenia instrumentu, przeznaczył na transport żywności, leków i środków opatrunkowych.









Samodzielnie lub z lokalnymi organizacjami Łopuszyński realizuje przewozy, jeździ na front i pomaga potrzebującym, organizuje i uczestniczy w ewakuacjach ludności cywilnej z miejscowości położonych bezpośrednio przy linii frontu. Do tej pory zrealizował ponad 40 wyjazdów. – Za każdym razem wyjeżdżając boję się i to trwa do dzisiaj, ale wiem, że muszę to robić, a przede wszystkim, chcę to robić – powiedział muzyk.





Przed wileńskim ratuszem stał też samochód Łopuszyńskiego, którym jeździ z pomocą na Ukrainę, a w nim m.in. kamizelka kuloodporna i hełm. Podczas koncertu, zorganizowanego przez Instytut Polski w Wilnie i Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, były zbierane pieniądze na dalszą pomoc dla ludności dotkniętej wojną. Zebrane środki zostaną przekazane dla Ukrainy za pośrednictwem Litewskiego Czerwonego Krzyża.





