Premier: Połączenie PKN Orlen z Lotosem to niższe koszty paliwa

Tworząc największy koncern multienergetyczny w tej części Europy z Orlenu, Lotosu i PGNiG zapewniamy obywatelom polskim niższe koszty paliwa, przecież o to przede wszystkim chodzi – powiedział szef rządu podczas konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Mateusz Morawiecki przekonywał, że Orlen i Lotos osobno były za małe, aby wynegocjować niższą cenę paliwa, dopiero po połączeniu spółek można było uzyskać atrakcyjne ceny surowca na rynkach międzynarodowych. – W niektórych sytuacjach partnerzy w ogóle zaczęli rozmawiać z polską stroną dopiero po fuzji – dodał.

Szef rządu powiedział też, że dzięki fuzji Orlenu z Lotosem udało się nawiązać współpracę z Saudi Aramco, który jest jedną z największych firm na świecie. Dzięki temu – jak zaznaczył szef rządu – polski koncern będzie mógł dużo więcej zarabiać, „a więc więcej środków będzie wpływało jako dywidenda do akcjonariuszy, do skarbu państwa, do budżetu państwa i dzięki temu również dla obywateli”.

Morawiecki podkreślił, że transakcja połączenia Lotosu z Orlenem miała pełne błogosławieństwo Komisji Europejskiej – zgodnie z regulacjami europejskimi. Została przygotowana wzorcowo, w najlepszym interesie akcjonariuszy, ale także obywateli i rynku.

Przejęcie przez Orlen Grupy Lotos, wcześniej Grupy Energa, a ostatnio PGNiG, odbyło się w ramach budowy przez PKN Orlen multienergetycznego koncernu, mającego m.in. zwiększyć możliwości konkurencyjne na międzynarodowych rynkach oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski. W czerwcu tego roku PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na połączenie z Grupą Lotos. Sprzedaż 30 proc. udziałów w gdańskiej rafinerii Lotosu była jednym z warunków Komisji Europejskiej dla przejęcia Lotosu przez PKN Orlen.

PKN Orlen 12 stycznia br. przedstawił, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, środki zaradcze planowane w związku z zamiarem przejęcia Lotosu. Mają one uchronić polski rynek paliw i rynek rafineryjny przed monopolem. W ich ramach ustalono m.in., że koncern Saudi Aramco kupi 30 proc. akcji Rafinerii Gdańskiej, a węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Lotos znajdujących się na terenie Polski, natomiast Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji.

