2-letni Wiktorek cierpi na hemimelię strzałkową. Policja apeluje o wsparcie

Wiktorek urodził się z rzadką wadą wrodzoną nóżek, hemimelią strzałkową. Ryzyko rozwinięcia niepełnosprawności ruchowej można zminimalizować dzięki wielowymiarowemu leczeniu. Jest ono jednak kosztowne. 2-latek jest synkiem policjanta z Radzynia Podlaskiego. Lubelska policja apeluje o wsparcie.

„Wiktorek to dwuletni synek naszego kolegi Daniela Jankowskiego pełniącego służbę od blisko 16 lat w Komendzie Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim” – informuje lubelska policja.

Chłopiec urodził się z obustronną hemimelią strzałkową. Wada ta przejawia się brakiem części lub całości kości strzałkowej, a także różnicami w długości kończyn, deformacjami stopy i kolana. Może to oznaczać zaburzenie osi i środka ciężkości ciała, upośledzenie jakości rozwoju motorycznego oraz kompensacyjne skrzywienia postawy kręgosłupa. Leczenie ma doprowadzić do wyrównania kończyn oraz stawów biodrowych, skokowych i kolanowych, a także do funkcjonalnej stopy w pozycji stojącej płasko na ziemi oraz do uzyskania stabilności kolan.

Niecałe dwa miesiące po narodzinach Wiktorek był na konsultacji u kanadyjskiego ortopedy dra Drora Paleyi, „który specjalizuje się w leczeniu najcięższych schorzeń rąk i nóg”.

„Doktor dał nam 100 procent gwarancji, że Wiktor będzie chodził jak zdrowe dziecko. Po raz pierwszy od kilku tygodni zaczęliśmy mieć nadzieję; pojawiło się światło, które rozświetliło nasz mrok strachu” – wspominali rodzice chłopca.

Jak przekazała lubelska policja, w listopadzie 2021 r. Wiktorek przeszedł pierwszą operację, polegającą „na rozdzieleniu zrośniętych ze sobą palców I i II stopy lewej oraz na osteotomii (przecięciu) pierwszej kości śródstopia”.

Uniknięto w ten sposób deformacji dużego palca stopy i zapewniono lepsze podparcie stopie. W lutym 2022 r. „dr Paley stosując swoją autorską procedurę SUPERankle dokonał rekonstrukcji podudzi chłopczyka”. W wyniku tej operacji „piszczele Wiktorka są proste, a stawy skokowe uzyskały świetny zakres ruchu”.

Choroba niestety ponownie się odezwała. Jak podała policja, „obecnie prawa nóżka Wiktorka jest krótsza od lewej o 3 cm”. Z biegiem czasu ta rożnica się zwiększa. „Konieczne jest wydłużenie krótszej nóżki oraz przeprowadzenie korekcji ustawienia lewej stopy, w której nasila się koślawość” – podkreślił podkomisarz Piotr Mucha z lubelskiej policji.

Rodzice Wiktorka wskazują, że „zwlekanie z korekcją ustawienia lewej stopy może być opłakane w skutkach”. Jak zaznaczają, może to doprowadzić do „nieprawidłowej postawy ciała, kolejnych wad biodra, a nawet kręgosłupa”.

Policja informuje, że Wiktorkowi można pomóc na trzy sposoby. Można bezpośrednio wpłacić pieniądze poprzez stronę internetową www.siepomaga.pl/nozki-wiktorka. Można też przekazać przedmioty na facebookową grupę licytacyjną „Licytacje dla Wiktorka Jankowskiego #RatujemyNóżkiWikasia” bądź też licytować przedmioty tam wystawione. Można też przekazać 1,5 proc. podatku. W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1,5 proc.” należy podać: 38138 Jankowski Wiktor.

„Pomóżmy rodzicom Wiktorka, by ich wysiłek w walce o zdrowie i szczęśliwe dzieciństwo synka nie został spisany na straty” – apeluje podkomisarz Mucha.