TVN gra tematem umów PKN Orlen-Saudi Aramco i manipuluje słowami Obajtka

TVN wyemitował materiał dotyczący umów PKN Orlen z Saudi Aramco. Rzeczniczka prasowa polskiego koncernu Edyta Olkowicz zwróciła uwagę, że wypowiedź Daniela Obajtka zamieszczona w materiale została wycięta z kontekstu. Co dokładnie powiedział szef PKN Orlen?

Rzecznik Orlenu zwróciła uwagę, że „pomimo otrzymania kompleksowych odpowiedzi dziennikarze TVN nie wykorzystali ich w materiale, podtrzymując tendencyjne tezy”.





Co powiedział w rozmowie z mediami prezes PKN Orlen Daniel Obajtek? Przede wszystkim, że nie będzie komentował krążących po kraju kartek, bo „żaden prezes międzynarodowego koncernu nie komentuje umów, bo staje się nieodpowiedzialnym prezesem”.





– Powinni państwo zdawać sobie z tego doskonale sprawę. Natomiast to, co państwo robią i realizują, nie wiem, czemu ma to służyć. Jesteśmy w trakcie wojny. Saudyjczycy są naszą alternatywą na dostawy paliw, a państwa stacja wszystko robi, żeby jedyny inwestor, który jest największym producentem ropy na świecie, nie chciał do końca inwestować w Polsce – powiedział Obajtek.





– Czy działacie dla dobra polskiej gospodarki? Nie sądzę, właśnie burzycie bezpieczeństwo energetyczne, bo alternatywa na ropę rosyjską, która morduje ludzi na Ukrainie, jest ropa z Saudi Aramco. Państwo cały czas generalnie atakujecie największego producenta ropy, który stabilizuje bezpieczeństwo regionu, co nie jest profesjonalnym działaniem – podkreślił prezes Orlenu.





„Wierzycie świstkom papieru ”





– Państwu można powtarzać do znudzenia – państwo wierzą świstkom papieru latającym po Polsce, a nie wierzycie argumentacji Orlenu. Jesteśmy zabezpieczeni przez umowy, że nie ma możliwości sprzedaży niekontrolowanej, jesteśmy zabezpieczeni poprzez ustawę, która wyraźnie o tym mówi. Jestem zupełnie o to spokojny. Natomiast zastanówmy się, jak nasze państwo, poprzez waszą narrację jest traktowane w Europie i na świecie – wskazał szef PKN Orlen.