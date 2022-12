Potężny pożar w Rosji. Eksplodował gazociąg [WIDEO]

W rosyjskiej Republice Czuwaskiej eksplodował i zapalił się gazociąg. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania naocznych świadków, pokazujące potężny pożar. Rosyjskie władze podają, że zginęły co najmniej trzy osoby.

Pożar wybuchł przed godz. 14 czasu moskiewskiego (godz. 12 w Polsce) w pobliżu miasta Czeboksary w rejonie wurnarskim. Na nagraniach publikowanych w rosyjskich mediach społecznościowych widać słup ognia i eksplozję gazociągu.





Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Czuwaskiej twierdzi, że pożar został spowodowany wyciekiem gazu w podziemnym rurociągu. Według lokalnych władz zginęły co najmniej trzy osoby, kilka zostało rannych – podaje TASS. W gaszeniu pożaru brały udział cztery jednostki sprzętu gaśniczego.

Wcześniej doszło też do wybuchu i pożaru gazociągu w obwodzie leningradzkim. Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych podało, że w wyniku wypadku nikt nie został ranny.

Jak podaje TASS, na wieść o wybuchu cena gazu w Europie skoczyła do 1200 dolarów za 1000 metrów sześciennych.





Gazociąg Urengoj-Pomary-Użhorod, na którego odcinku doszło do eksplozji, to rosyjski gazociąg eksportowy wybudowany na początku lat 80. XX wieku. Transportuje gaz z Zachodniej Syberii do Europy. Gazociąg przekracza granicę rosyjsko-ukraińską w obwodzie kurskim i przechodzi w pobliżu ukraińskiego miasta Sumy – wskazuje Biełsat.