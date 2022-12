Zakaz używania komórek podczas lekcji. Minister podpisał dokument

Włoski minister edukacji i zasług Giuseppe Valditara wprowadził zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji. Podpisany przez niego okólnik został rozesłany we wtorek do szkół. Kary za złamanie zakazu nie są przewidziane. Podkreśla się, że nowe reguły to także wyraz szacunku dla nauczycieli.

Dokument podpisany przez włoskiego ministra zawiera zalecenia dotyczące używania telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych w klasach.

„Interesem uczennic i uczniów, który musimy chronić, jest bycie w klasie po to, żeby się uczyć. Rozpraszanie się telefonem uniemożliwia uważne śledzenie lekcji i jest także brakiem szacunku wobec nauczyciela” – napisał minister. Wyjaśnił, że jego celem jest działanie na rzecz „poważnej szkoły, w której centrum będzie uczenie się i zaangażowanie w naukę”.

Powołał się na analizy przeprowadzone przez senacką komisję oświaty i kultury, które ukazały szkodliwy wpływ niczym nieograniczonego korzystania z urządzeń elektronicznych na koncentrację, pamięć i umiejętność krytycznego myślenia uczniów.

„Szkoła musi być miejscem, w którym rozwijają się talenty i kreatywność młodych ludzi i nie są one hamowane przez stale nadużywanie telefonów komórkowych” – dodał Giuseppe Valditara (Liga). Okólnik nie przewiduje kar dyscyplinarnych za łamanie zakazu.

Minister Valditara odwołał się do „poczucia odpowiedzialności”. Zaapelował też do szkół o zagwarantowanie przestrzegania nowych norm.

Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych może być dozwolone w celach dydaktycznych.