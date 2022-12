Poseł PO broni szkoleń rezerwistów. Pisze o „fałszywie pojętym liberalizmie”

W 2023 r. Ministerstwo Obrony Narodowej planuje powołanie do 200 tys. osób na ćwiczenia wojskowe. Wezwania z centrów rekrutacji mogą spodziewać się wszyscy, którzy mają uregulowany stosunek do służby wojskowej. W obronie szkoleń rezerwistów wystąpił poseł Platformy Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz. „Wobec wojny na Ukrainie to zrozumiałe działania, podobne zresztą podjęły prawie wszystkie państwa wschodniej flanki NATO” – zaznacza.

Na początku grudnia w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt rozporządzenia ministerstwa obrony. Wywołał on dyskusję w mediach społecznościowych, bo przewiduje powołanie do 200 tys. osób na ćwiczenia – w tym m.in. żołnierzy WOT i dobrowolnej służby zasadniczej oraz aktywnej rezerwy, a także do 17 tys. osób do służby zawodowej.

Ćwiczenia wojskowe rezerwy





Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji informowało, że powołania na ćwiczenia wojskowe będą dotyczyły głównie osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne: „Głównym naborem na ćwiczenia żołnierzy rezerwy są zasoby żołnierzy znajdujących się w pasywnej rezerwie”.

W sposób minimalny na ćwiczenia rezerwy będą powoływane osoby, które do tej pory nie przeszły przeszkolenia wojskowego. – To będą minimalne liczby; zakładamy, że to będzie do 3 tys. – powiedział szef Centralnego Wojskowego Biura Rekrutacji płk Mirosław Bryś.





Kryterium będą przydatne wojsku specjalności, powoływani mogą być np. lekarze, pielęgniarki, sanitariusze, informatycy, kierowcy i prawnicy.

– Te osoby, które mają orzeczoną kategorię zdrowia, zapraszamy na krótkotrwale ćwiczenia rezerwy trwające do dwóch dni. Całą tę rzeszę osób chcemy zapoznać z nowym wyposażeniem, uzbrojeniem przeszkolić i zapoznać z uwarunkowaniami służby wojskowej i nadać przydziały mobilizacyjne tak, by w czasie zagorzenia mogli wzmocnić obronność państwa polskiego – dodał.

W obronie szkoleń rezerwistów wystąpił poseł Platformy Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz.





„W dyskusji o szkoleniach rezerwistów młodzi mężczyźni powoływali się na wolność wyboru i pogardę dla nieudolnego państwa, które »nie dowozi« podstawowych usług, lub wprost na odmowę »umierania za ten kraj«. To znak, że fałszywie pojęty liberalizm, a właściwie libertarianizm, daje usprawiedliwienie dla postaw nie tyle pacyfistycznych, co wprost egoistycznych” – pisze polityk w komentarzu zamieszczonym na stronie kulturaliberalna.pl.

Sienkiewicz zwraca uwagę, że ustawowy zapis o obowiązkowym uczestnictwie w szkoleniu rezerwistów „funkcjonuje od niepamiętnych czasów i jest częścią obowiązków obywatelskich zapisanych w konstytucji”.

Poseł PO: To zrozumiałe działania





Jak przypomina, po zniesieniu obowiązkowego poboru w 2009 r. i przejścia na zawodową służbę wojskową przepis ten nadal funkcjonował i był sporadycznie wykorzystywany, zanim rok temu został przeniesiony do ustawy „O obronie Ojczyzny”, scalającej ustawodawstwo w tym zakresie.

Poseł PO zaznacza, że ministerstwo obrony, wydając komunikat o powołaniach w przyszłym roku na szkolenia rezerwistów, „działał więc na ogólnych zasadach, obecnych od zawsze. Co więcej, wobec wojny na Ukrainie to zrozumiałe działania, podobne zresztą podjęły prawie wszystkie państwa wschodniej flanki NATO”.

Panika w mediach





Sienkiewicz wskazuje, że po informacji o powołaniach na ćwiczenia „rozpętał się rodzaj paniki w mediach społecznościowych”.





„Ciekawy był zasadniczy motyw tego oburzenia – młodzi mężczyźni powoływali się na wolność wyboru, pogardę dla nieudolnego państwa, które »nie dowozi« podstawowych usług, więc czują się oni zwolnieni ze swoich wobec niego obowiązków, lub wprost na odmowę »umierania za ten kraj«” – pisze.

Dalej polityk ocenia, że sprawa stała się w oczach części opinii publicznej „zerojedynkowa”. „Jakikolwiek obowiązek związany z powszechną obroną (lub jego zmiennik) został przez te osoby uznany za opresję i pozbawienie elementarnych wolności i praw człowieka i jego wolności osobistej, nie do przyjęcia i nie do zaakceptowania. Jakby obowiązek obrony, podstawa wspólnotowości w rozumieniu zarówno teorii państwa i prawa, jak i praktyki narodów od czasów rewolucji francuskiej, był czymś niewyobrażalnym dla pewnej części społeczeństwa” – zaznacza.

Na koniec Sienkiewicz pisze, o „fałszywie pojętym liberalizmie, a właściwie libertarianizmie”, który jego zdaniem „daje wygodne narzędzie dla ludzi, którzy szukają usprawiedliwienia dla postaw nie tyle pacyfistycznych, co wyłącznie egoistycznych”.





„Postaw odmawiających jakichkolwiek związków (a tym samym obowiązków) wobec wspólnoty. Powoływanie się przy tym na wolność osobistą ma tyle wspólnego z liberalizmem, co kradzież z pożyczką. I to liberałowie powinni mówić głośno i wyraźnie – do czego namawiam” – napisał.