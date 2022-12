Warszawskie SOR-y są przepełnione. Brakuje ambulansów

Pacjenci z urazami i złamaniami kończyn, głównie górnych – są przyjmowani na szpitalne oddziały ratunkowe w stolicy. Tylko na SOR-ach w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus i w Szpitalu Bródnowskim przyjęto z tego powodu od rana po ok. 30 osób.

W całej stolicy od rana sytuacja na drogach i chodnikach jest fatalna. Odwilż i marznący deszcz sprawiły, że pokryły się one warstwą lodu. Na SOR-y trafiają liczni pacjenci z urazami, głównie kończyn.





Na SOR w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezusa od rana trafiło ok. 30 osób z urazami ortopedycznymi, głównie złamaniami kończyn górnych.





Z kolei na SOR w Szpitalu Bródnowskim od godziny ósmej we wtorek również trafiło ok. 30 pacjentów ortopedycznych. Tam pacjenci przyjmowani są z urazami nadgarstków, kolan i stawów skokowych. W inne dni przyjmowanych było w tym samym czasie kilkoro pacjentów ortopedycznych.





Brakuje karetek





Również na SOR-ze w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym zanotowano większą liczbę przyjęć pacjentów z urazami kończyn; na co dzień są to pojedyncze przyjęcia, a we wtorek od rana trafiło do tego SOR-u już pięć osób z urazami barku i ręki.





Wcześniej rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Meditrans Piotr Owczarski powiedział, że od rana na żadnej z 38 ośmiu stacji wyczekiwania pogotowia ratunkowego nie ma ani jednego wolnego ambulansu.





– Oznacza to, że wszystkie zespoły, które są w systemie, od samego rana są w trasie, czyli albo jadą do pacjentów, albo są w drodze do szpitali. Sytuacja jest trudna. Żaden członek zespołu ratownictwa medycznego nie miał ani minuty przerwy – powiedział Owczarski.