Przewrócił się na śliskim chodniku. Mężczyzna nie żyje

Na Pradze-Północ 38-letni mężczyzna przewrócił się na śliskim chodniku. Prawdopodobnie uderzył się w głowę i zmarł. Służby apelują o to, by uważać na siebie. Sytuacja na stołecznych ulicach jest bardzo zła. Od rana odebrano kilkaset wezwań.

Do tragicznego zdarzenia doszło przed godziną 6 na skrzyżowaniu ulic Targowej z Kłopotowskiego. 38-latek wywrócił się, idąc bardzo śliskim chodnikiem. Zdaniem rozmówcy portalu tvp.info, który był świadkiem zdarzenia, o tej porze chodnik nie był jeszcze niczym posypany.

Zdaniem policji przewracając się 38-latek najpewniej uderzył głową o chodnik. Jak podaje rzecznik KSP – zmarł na miejscu. Wyjaśniamy okoliczności zdarzenia — podaje rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak.





W Warszawie od rana sytuacja na drogach i chodnikach jest bardzo zła z powodu odwilży i marznących opadów. Służby apelują o szczególną ostrożność.

Zarząd Oczyszczania Miasta wystosował rano apel do zarządców dróg i chodników. „Zarządcy, wyjdziecie do działań. Chodniki w Warszawie są oblodzone, to trudne warunki dla pieszych. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo mieszkańców stolicy” – napisał ZOM.





Apel o posypywanie





ZOM podkreślił też, że od godz. 22 do 6.30 posypywane były jezdnie, dzięki czemu utrzymana została ciągłość kursowania autobusów miejskich. „170 posypywarek swoimi działaniami objęło 1600 km dróg. Nie mamy sygnałów, aby występowała na nich śliskość wynikająca z oblodzenia” – podał ZOM.





Dodał, że równolegle na tych terenach dla pieszych, za które odpowiada, pracują ekipy porządkowe. „Ich zadanie to przeciwdziałanie i likwidacja śliskości, w pierwszej kolejności na kładkach i schodach, a także w miejscach, gdzie ruch pieszych jest największy, np. dojściach do metra i 4400 przystankach. W sumie do posypania piaskiem i solą mają aż 3,5 mln metrów kwadratowych terenów” – podkreślił ZOM.





„Wpływają do nas sygnały o śliskich chodnikach. Ponawiamy apel do pozostałych zarządców, zadbajcie o tereny, za które odpowiadacie, posypcie chodniki i ulice, zadbajcie o bezpieczeństwo mieszkańców stolicy” – zaapelował ZOM.