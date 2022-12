Nie mogą uwierzyć, co zrobił TVN. „Ile to kosztuje?” [WIDEO]

Paweł Kozanecki wystąpił w programie „Uwaga TVN”, by przedstawić swoją wersję tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Adwokat od „trumny na kółkach” jest oskarżony o doprowadzenie do zderzenia; w jego krwi wykryto śladowe ilości kokainy. Dla wielu było więc zaskakujące, że prywatna stacja dała przestrzeń do wybielania się Kozaneckiego. „Czy był choć jeden człowiek w Polsce, który niecierpliwie czekał, aż ten typ »przerwie milczenie«?” – pytają internauci.

Chodzi o wydarzenia z września 2021 r., gdy łódzki adwokat Paweł Kozanecki na lokalnej drodze między Barczewem a Jezioranami (woj. warmińsko-mazurskie) wracając z wesela uczestniczył w tragicznym wypadku drogowym. Jego auto zderzyło się z samochodem, którym podróżowały dwie kobiety w wieku 53 i 67 lat – obie zginęły na miejscu.

Influencerka i adwokat o śmiertelnym wypadku

Wówczas na Instagramie influencerka Martyna Kaczmarek poinformowała, że w wypadku uczestniczyli jej bliscy wracający z jej przyjęcia weselnego – chodziło o Kozaneckiego. Jak stwierdziła, przeżyli dzięki nowoczesnym systemom bezpieczeństwa w ich aucie. Wiele osób skrytykowało porównywanie klasy aut w obliczu śmierci kobiet. Gdy jej wpis wywołał internetową burzę, skasowała go.

Jeszcze większe kontrowersje wzbudził za to sam adwokat. Po wypadku opublikował w mediach społecznościowych zamieścił film, w którym stwierdził, że „to była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach i między innymi dlatego te kobiety zginęły”. Dodawał, że niektórzy są zadowoleni, bo „kupili sobie auto za 3 tys. zł”.

Sprawę wypadku badała policja i prokuratura. W krwi Kozaneckiego wykryto śladowe ilości kokainy.

Ostatnio Sąd dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Łodzi zdecydował, że prawnik poniesie konsekwencje za wypowiedź o „trumnie na kółkach”. Adwokat jest znany także z innych kontrowersyjnych zachowań, którym przyglądała się palestra.

Kozanecki o kokainie na weselu influencerki

Tym bardziej dla wielu widzów niezrozumiała była decyzja stacji TVN, by dać Kozaneckiemu możliwość zabrania głosu w ogólnokrajowej telewizji. W programie „Uwaga TVN” prawnik tłumaczył, że kokaina wykryta w jego organizmie musiała znajdować się w cudzej szklance, po którą mógł sięgnąć przez pomyłkę w czasie weselnej zabawy w noc poprzedzającą tragedię.

Więcej o tłumaczeniach adwokata pisaliśmy w tym artykule. Omawiając wywiad TVN już w tytule artykułu powiela narrację Kozaneckiego, cytując jego zapewnienia: „Jechałem bezpiecznie”.

Internauci zwracają uwagę na fakt, że w stacji TVN karierę robi blogerka, na której weselu bawił się Kozanecki – wspomniana już wcześniej Martyna Kaczmarek.

Posłanka o zastanawiającej „mowie ciała”

Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska zwraca uwagę na dziwne zachowanie Kozaneckiego podczas wywiadu. „Mowa ciała to masakra” – komentuje.

„Przepraszam, ale po co? Czy był choć jeden człowiek w Polsce, który niecierpliwie czekał aż ten typ »przerwie milczenie«? Już raz je przerwał, wystarczy” – komentuje reporter Maciej Bąk.

„Plucie w twarz rodzinom ofiar”





„Zapraszanie tego typu ludzi do telewizji jest napluciem w twarzy rodzinom ofiar” – twierdzi inny internauta. Kolejny pyta wprost, „ile to kosztuje”. Pytań o to, dlaczego niektóre media „próbują wybielić” Kozaneckiego, jest zresztą więcej.

Grozi mu osiem lat więzienia





We wrześniu Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skierowała do sądu akt oskarżenia o spowodowanie przez Pawła K. wypadku; grozi mu kara do ośmiu lat więzienia. Proces ma ruszyć w przyszłym roku.

