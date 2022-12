Rosja zaatakuje z Białorusi? Ukraina wzmacnia ochronę granic

Ukraina wzmacnia ochronę granicy z Rosją i z Białorusią. Ukraiński wiceminister spraw wewnętrznych Jewhen Jenin poinformował, że to reakcja na spodziewaną w najbliższym czasie nową rosyjską ofensywę lądową, która może się rozpocząć od strony Białorusi.

Wiceminister Jenin mówił BBC, że jest wiele informacji, które wskazują na możliwość nowej rosyjskiej inwazji. Jak wyjaśniał, zarówno granica z Rosją, jak i z Białorusią jest wzmacniana dodatkowymi siłami oraz sprzętem.





– Budujemy linie obrony na całej granicy z Rosją i Białorusią – powiedział Jenin dla BBC.





Ukraińskie władze od kilku dni podkreślają, że nowa rosyjska inwazja jest bardzo prawdopodobna. Sugerują, że może nastąpić także z terenu Białorusi, podobnie jak stało się to 300 dni temu, czyli 24 lutego.





„Putin naciskał na Łukaszenkę”





Spekulacje mnożą się także po poniedziałkowej wizycie Władimira Putina w Mińsku. Rosyjskie władze ogłosiły wzmacnianie granic z Ukrainą, a także nowe wspólne ćwiczenia rosyjskich wojsk z białoruską armia.

Wizytę rosyjskiego dyktatora na Białorusi skomentował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow.





– Putin domaga się bezpośredniej interwencji Białorusi w wojnie z naszym krajem. Według naszych informacji ani Łukaszenka, ani jego obywatele nie mają wielkiej chęci na to. Ale Rosjanie zrobią teraz wszystko co możliwe i niemożliwe, aby zmusić Łukaszenkę do wzięcia w tym udziału. Zobaczymy, jaka decyzja zostanie podjęta w najbliższej przyszłości – powiedział Daniłow.

Dokładnie 300 dni temu Rosja zaatakowała Ukrainę. Po kilkunastu tygodniach jednak rosyjskie wojska musiały wycofać się z części zajętych terytoriów. Szacuje się, że obecnie Rosja okupuje około 20 proc. terytorium Ukrainy.