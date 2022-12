Uwaga, łatwo o wywrotkę. Śliskie chodniki, odwołane lekcje i apel miejskich władz

Gołoledź na drogach i chodnikach wschodniej połowy Polski. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed marznącymi opadami, które obowiązuje do rana, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu – do godzin przedpołudniowych. Także w Warszawie warunki dla pieszych są bardzo trudne. W Białymstoku w związku z gołoledzią nie kursują miejskie autobusy, a prezydent miasta zaapelował o odwołanie lekcji w szkołach.

Warszawski Zarząd Oczyszczania Miasta apeluje do osób odpowiedzialnych lokalnie za bezpieczeństwo mieszkańców, aby posypali m.in. ciągi piesze.

Warszawa: posypują chodniki, ale nadal ślisko

Zgodnie z przewidywaniami synoptyków w stolicy pojawiła się gołoledź. W pierwszej kolejności posypywane są chodniki na kładkach i schody, na przystankach, a także w miejscach, gdzie ruch pieszych jest największy, np. dojściach do metra.





Rano na wielu odcinkach było jednak bardzo niebezpiecznie. Do Zarządu Oczyszczania Miasta wpływają sygnały o śliskich chodnikach. ZOM ponawia apel do pozostałych zarządców, aby posypali chodniki i ulice, zadbali o bezpieczeństwo mieszkańców stolicy.

Białystok: komunikacyjny armagedon, odwołane lekcje

W Białymstoku w związku z gołoledzią nie kursują miejskie autobusy. Ulice i chodniki pokrywa warstwa lodu. Niebezpieczeństwo potęgują marznące opady, przed którymi ostrzegali synoptycy IGMW.





Wiesław Winnicki z białostockiego biura prognoz mówi, że po długiej fali mrozów na przemarznięty grunt pada deszcz i mżawka, powodując gołoledź. To zjawisko będzie ustępowało bardzo powoli.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zaapelował do dyrektorów szkół, by „z uwagi na trudną sytuację komunikacyjną odwołali zajęcia dydaktyczne w szkołach”. „Dzieciom, które dotrą do szkół, zostanie zapewniona opieka wychowawcza w świetlicach” – dodał.





Niebezpieczna pogoda w całym kraju





Także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o ostrożność i zwraca uwagę, że ulice i chodniki w całej Polsce mogą być pokryte cienką, niewidoczną warstwą lodu.

