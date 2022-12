„Putin naciskał na Łukaszenkę na wysłanie wojsk na Ukrainę”

Podczas wizyty w Mińsku Putin naciskał na Łukaszenkę, by ten zgodził się na wysłanie wojsk białoruskich na wojnę z Ukrainą. Jednak samozwańczy prezydent Białorusi nie ma wielkiej ochoty na ten krok – tak skomentował wizytę rosyjskiego prezydenta na Białorusi sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow.

– Putin domaga się bezpośredniej interwencji Białorusi w wojnie z naszym krajem. Według naszych informacji ani Łukaszenka, ani jego obywatele nie mają wielkiej chęci na to. Ale Rosjanie zrobią teraz wszystko, co możliwe i niemożliwe, aby zmusić Łukaszenkę do wzięcia w tym udziału. Zobaczymy, jaka decyzja zostanie podjęta w najbliższej przyszłości – powiedział Daniłow.





Zapewnił, że Ukraina przygotowuje się na rozwój wszelkich wydarzeń i przypomniał, że w niedzielę odbyło się kolejne posiedzenie ukraińskiego Sztabu Naczelnego, którego tematem była sytuacja na Białorusi. – Rozumiemy, co się dzieje, na co musimy się przygotować – podkreślił Daniłow.





Putin u Łukaszenki





Putin po raz pierwszy od ponad trzech lat złożył w poniedziałek wizytę na Białorusi, gdzie spotkał się z jej przywódcą Alaksandrem Łukaszenką.





Jak relacjonowała Agencja Reutera, białoruska opozycja obawia się, że Rosja wchłonie Białoruś, do czego odnieśli się obaj dyktatorzy, zarówno Putin jak i Łukaszenka. Putin powiedział, że „Rosja nie jest zainteresowana wchłanianiem” jakiegokolwiek kraju, a współpraca z Mińskiem „to nie jest wchłonięcie”, tylko zsynchronizowanie polityki obu państw.