„Alarm!”. Zaginięcie Iwony Wieczorek. Przełom w śledztwie? [WIDEO]

12 lat śledztwa, setki przesłuchanych świadków, niezliczone dowody, kilkanaście badanych hipotez. Wygląda na to, że sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek, może wreszcie zbliżać się do rozwiązania. Nastolatka zniknęła w drodze z dyskoteki w Sopocie do domu. Od kilku dni ta historia nie schodzi z pierwszych stron gazet po tym jak Paweł P., mężczyzna, który bawił się z Iwoną Wieczorek na dyskotece tuż przed zaginięciem dziewczyny w 2010 r., usłyszał prokuratorskie zarzuty. Obecnie nad sprawą pracują prokuratorzy z Archiwum X w Krakowie. Własne dochodzenie od czterech lat prowadzili też reporterzy programu „Alarm!”. Co udało się ustalić?

Czytaj także: Nietuzinkowa historia nietuzinkowego mistrza