Zełenski: Wkrótce będzie 100 tys. ofiar wśród okupantów

Kluczowym zadaniem ukraińskich władz jest dopilnowanie, aby światowe wsparcie dla Ukrainy w przyszłym roku nie tylko utrzymało się na tym samym poziomie co w tym, ale również wzrosło – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu wideo. Dodał, że wkrótce liczba ofiar wśród okupantów przekroczy 100 tys.

– Kluczowym zadaniem nas wszystkich w tej chwili – moim i każdego z naszych dyplomatów i urzędników – jest to, aby światowe poparcie dla Ukrainy w przyszłym roku nie tylko pozostało na tym samym poziomie, co w tym roku, ale także wzrosło. Dokładnie według tych wskaźników, które są niezbędne do wzmocnienia naszych działań obronnych – mówił Zełenski.





– To jest artyleria – potrzebujemy więcej dział, pocisków, to są nowoczesne czołgi, których jeszcze na Ukrainę nie dostarczono, to systemy dalekiego zasięgu, nowoczesna i naprawdę skuteczna obrona przeciwlotnicza... – wyliczał.





Zełenski stwierdził, że Bachmut jest najgorętszym punktem na całej linii frontu. – To ponad 1300 kilometrów aktywnych walk. Od maja okupanci próbują rozbić nasz Bachmut, ale czas płynie, a Bachmut rozbija nie tylko armię rosyjską, ale także rosyjskich najemników, którzy przybyli, by wesprzeć armię okupantów – podkreślił prezydent Ukrainy.









– Rosja straciła na Ukrainie już prawie 99 tys. żołnierzy. Wkrótce będzie 100 tys. ofiar wśród okupantów. Po co? Nikt w Moskwie nie może odpowiedzieć na to pytanie. Prowadzą wojnę i niszczą życie ludzi, innych ludzi, nie swoich bliskich, nie swoje życie, ale życie innych – tylko dlatego, że grupa na Kremlu nie umie przyznać się do błędów i boi się rzeczywistości. Ale rzeczywistość mówi sama za siebie – zaznaczył prezydent.