Putin twierdzi, że nie wchłonie Białorusi. „Szczyt ironii”

Słowa Władimira Putina, który oznajmił w Mińsku, odnosząc się do Białorusi, że Rosja nie chce wchłonąć żadnego kraju, to „szczyt ironii”, zważywszy na to, że właśnie usiłuje wchłonąć Ukrainę – ocenił rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.

Putin po raz pierwszy od ponad trzech lat złożył wizytę na Białorusi, gdzie spotkał się z jej przywódcą Alaksandrem Łukaszenką.





Jak relacjonuje Agencja Reutera, białoruska opozycja obawia się, że Rosja wchłonie Białoruś, do czego odnieśli się obaj dyktatorzy, zarówno Putin jak i Łukaszenka. Putin powiedział, że „Rosja nie jest zainteresowana wchłanianiem” jakiegokolwiek kraju, a współpraca z Mińskiem „to nie jest wchłonięcie”, tylko zsynchronizowanie polityki obu państw.





Łukaszenka nazwał Putina „starszym bratem” i dodał: „Rosja może sobie poradzić bez nas, ale my nie możemy sobie poradzić bez Rosji”.





Price zapowiedział, że USA będą uważnie obserwować, czy Białoruś zdecyduje się dostarczyć dodatkowej pomocy militarnej Rosji i „adekwatnie odpowie” na taką decyzję.



#wieszwiecej Polub nas

Według ocen strony ukraińskiej celem wizyty Putina było nakłonienie Mińska do włączenia się do wojny Rosji przeciwko Ukrainie.





Chociaż siły białoruskie nie wsparły armii Rosji w inwazji na Ukrainę, Łukaszenka udostępnił terytorium państwa na potrzeby Kremla.