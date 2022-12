Adwokat od „trumny na kółkach” tłumaczy się w TVN

– To była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach – te słowa znanego łódzkiego adwokata Pawła Kozaneckiego, który uczestniczył w śmiertelnym wypadku drogowym, zszokowały opinię publiczną. W rozmowie z programem „Uwaga TVN” odniósł się między innymi do wykrycia w jego krwi śladowych ilości kokainy.

Pod koniec września ubiegłego roku łódzki adwokat Paweł Kozanecki na lokalnej drodze między Barczewem a Jezioranami (woj. warmińsko-mazurskie) wracając z wesela uczestniczył w tragicznym wypadku drogowym. Jego auto zderzyło się z samochodem, którym podróżowały dwie kobiety w wieku 53 i 67 lat – obie zginęły na miejscu.





Po wypadku w mediach społecznościowych zamieścił film, w którym powiedział między innymi, że „to była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach i między innymi dlatego te kobiety zginęły”. Dodawał, że niektórzy są zadowoleni, bo „kupili sobie auto za 3 tys. zł”.





– A nie lepiej wziąć kredyt? Pożyczyć od kogoś kasę? Poczekać? Uzbierać? I kupić auto bezpieczne? – mówił na nagraniu.





Adwokat był trzeźwy, ale gdy po wypadku policjanci pobrali krew mecenasa, wykryto w niej śladowe ilości kokainy. Zdaniem biegłych nie miało jednak to wpływu na stan umysłu kierowcy. – Świadomie tego środka odurzającego nie przyjmowałem nigdy – przekonywał w rozmowie z TVN.





Jak przyjęta kokaina?





– Nie kwestionuję wyników tego badania, bo trudno kwestionować, będąc przy zdrowych zmysłach, a na szczęście cały czas jeszcze jestem. Musiałem jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak się stało. Trudno obronić tezę, że ktoś nie wie, jak się przyjmuje kokainę, bo to jest w zasadzie powszechna wiedza, że się ją przyjmuje donosowo, ale z opinii biegłych też wynika, że można w inny sposób, między innymi doustnie – dodał.

– Zdaję sobie sprawę z tego, że zaraz zobaczę ogromne oczy pani redaktor, jak to powiem, ale dla mnie jedynym wytłumaczeniem jest to, że może ktoś sobie samemu wsypał do coli czy innego napoju, którym popijał kieliszek wódki, może sobie podrasował ten napój kokainą, nie wiem. Ale jesteśmy na weselu i nie wiem, być może wziąłem niechcący czyjąś szklankę i akurat trafiłem na taką – tłumaczy Kozanecki.





Mecenas został spytany o to, czy czuje się winny. – Z uwagi na to, że naprawdę nie pamiętam przebiegu tego zdarzenia, zapoznałem się z tym, co w swojej opinii stwierdził biegły i to nie jest ani tak, że to mnie przekonuje, że wina jest bez żadnych wątpliwości, ani też nie uważam, że całkiem do kosza jest materiał dowodowy. Trudno mi jest odpowiedzieć na tak po ludzku zadane pytanie, czy czuję się winny w sytuacji, kiedy wykonuję taki zawód, gdzie trudno mi jest oddzielić jaźń Kozaneckiego, który jechał samochodem… – mówił w TVN.



Kozanecki został zawieszony w czynnościach zawodowych na 16 miesięcy za bulwersujące określenie „trumna na kółkach”. W tym okresie nie będzie mógł być patronem dla aplikantów.





Decyzję podjął sąd dyscyplinarny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Sąd dyscyplinarny nałożył mu również karę pieniężną w wysokości 8 tys. 400 zł za to, że w internecie zamieścił zdjęcie wnętrza swego auta, z którego wynikało, że świadomie przekroczył dozwoloną prędkość.





W sprawie wypadku prokuratura wszczęła śledztwo zakończone aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego w Olsztynie. Adwokatowi grozi do ośmiu lat więzienia.