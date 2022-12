Fake news opozycji. Kiedy wg prawa kończy się kadencja prezes TK?

We wtorek, czyli 20 grudnia dobiega końca kadencja prezes Trybunału Konstytucyjnego? Tak uważają eksperci związani z Fundacją Batorego. Ich opinię podchwyciła część mediów. Czy tak jest faktycznie? Wyjaśniamy.

„Nie ma [...] żadnych wątpliwości co do tego, że sześcioletnia kadencja Prezesa TK w stosunku do pani Julii Przyłębskiej upłynie z dniem 20 grudnia 2022 r. [....] Jednocześnie nie będzie miała możliwości ponownego ubiegania się o tę funkcję” — czytamy w ekspertyzie, którą opublikowała Fundacja im. Stefana Batorego na początku grudnia.





Przyłębska została powołana na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego 21 grudnia 2016 roku. Zgodnie z prawem jej kadencja dobiega końca wraz upływem sprawowania przez nią stanowiska sędziego TK; po 9 latach od momentu wyboru, czyli 9 grudnia 2024 roku.





Kiedy kończy się kadencja prezes TK?





Fundacja Batorego, twierdząc że Przyłębska powinna pożegnać się ze stanowiskiem w 2022 roku, powołuje się na nowelizację ustawy o TK z 20 grudnia 2016 roku, która wprowadziła sześcioletnią kadencję prezesa trybunału.





Nie wspomniano tam jednak, że ustawa wprowadzająca sześcioletnią kadencję prezesa TK weszła w życie 3 stycznia 2017 roku, czyli kilkanaście dni po tym, jak Julia Przyłębska została wybrana na swoje stanowisko.





To oznacza, że przepisy ustawy dotyczące długości kadencji prezesa TK nie dotyczą obecnej zwierzchniczki trybunału.





Zgodnie z obowiązującym prawem kadencja obecnej prezes wygasa 9 grudnia 2024 roku.