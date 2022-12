Hiszpański dziennik: Atak na wymiar sprawiedliwości jest w Hiszpanii, a nie w Polsce

Atak na wymiar sprawiedliwości z precedensami, i nie chodzi o tu Polskę, ale o Hiszpańską Socjalistyczną Partię Robotniczą (PSOE) – pisze hiszpański dziennik „Gaceta de la Ibosfera”. Jak też tłumaczy, Bruksela jest pobłażliwa dla Madrytu, ponieważ na czele hiszpańskiego rządu stoi Pedro Sanchez. Według portalu instytucje unijne szantażują zaś Warszawę, nie biorąc pod uwagę, że Polska musiała stawić czoła „sowieckiej przeszłości kraju”.

Rząd Pedro Sáncheza przeprowadza reformę ustawy organicznej o władzy sądowniczej, która przez wielu jest określana jako bezprecedensowy atak na wymiar sprawiedliwości w Hiszpanii – podaje „Gaceta de la Ibosfera”.

Jak dodaje gazeta, „zapomina się o dokonaniach Felipe Gonzáleza (sekretarz generalny PSOE w latach 1974–1997 – red.) dotyczących zatwierdzenia tej samej ustawy w 1985 r., która była już sprzeczna z duchem konstytucji i zreformowała ustawę organiczną Naczelnej Rady Sądowniczej (CGPJ) z 1980 r.”.

Przypomniano, że ostatnia reforma wprowadziła zasadę, że 12 członków CGPJ musiało być wybieranych przez wszystkich czynnych sędziów, czterech zaś było wybieranych przez Kongres Deputowanych i kolejnych czterech przez Senat; każda z izb wybierała większością trzech piątych głosów. Hiszpański portal zwrócił uwagę, że los sądownictwa pozostawał więc w rękach władzy ustawodawczej, co podważało podział władzy państwowej.

„Gaceta” ocenia, że „Partia Socjalistyczna, zagłębiając się w podważanie instytucji, które cementują państwo prawa i gwarantują trójpodział władzy, stara się teraz przyspieszyć odnowę Trybunału Konstytucyjnego”. Zdaniem dziennika, PSOE czyni to m.in. poprzez obniżenie większości parlamentarnej wymaganej do wybrania jego członków oraz ustanowienie nowego systemu dotyczącego mianowania jego dwóch sędziów, którzy mieliby zdobyć najwięcej głosów (tj. bez większości kwalifikowanej).

Czytaj także: Rządowy projekt reformy Naczelnej Rady Sądowniczej w Hiszpanii

Jeśli ta reforma nie przyniesie sukcesu, rząd Hiszpanii bierze pod uwagę wznowienie swojej inicjatywy z 2020 roku i obniżenie większości kongresowej, niezbędnej do odnowienia składu CGPJ. W ramach tej inicjatywy 12 z 20 członków (pochodzących z sądu) mogłoby być wybieranych w drugiej turze bezwzględną większością głosów. Pozostałych ośmiu członków nadal potrzebowałoby trzech piątych głosów, ponieważ tak stanowi Konstytucja – wyjaśnia hiszpański dziennik.

Krytycy tej reformy mówią, że Hiszpania byłaby podobna do Polski pod względem sytuacji, w jakiej znajduje się tam sądownictwo. Instytucje europejskie zarzucają Polsce brak szacunku wobec państwa prawa i trójpodziału władzy. „Ale rzeczywistości polskiego i hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości bardzo się między sobą różnią. Tak było do tej pory, a po obecnej reformie będzie jeszcze bardziej” – wskazuje „Gaceta”.

Uwarunkowania historyczne a sądownictwo

Jak zaznaczono, „obecna konfiguracja sądownictwa w Hiszpanii i w Polsce ma bardzo odmienną przeszłość”. Kierowana z Madrytu czy Brukseli krytyka reform sądownictwa w kraju środkowoeuropejskim pomija, przez ignorancję lub złośliwość, fakt, że główne organy sądownictwa w Polsce zostały zaprojektowane w ramach próby ratowania socjalizmu pod fasadą rozwiązań demokratycznych” – pisze hiszpański portal, dodając, że „nadal były one pozostałością po sowieckiej przeszłości kraju”.

Wymiar sprawiedliwości w Polsce i w Hiszpanii

Przypomniano, że zgodnie z hiszpańską konstytucją skład CGPJ będzie ustalony „na warunkach określonych w ustawie organicznej”, umożliwiając w ten sposób przyznanie decyzji parlamentowi. „Formuła ta jest dokładnie taka sama, jak przewidziana w Konstytucji RP, która stanowi, że »ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa« (art. 187 ust. 4)” – zauważa gazeta.

Zobacz także: Unia zaniepokojona zmianami w hiszpańskim sądownictwie





Obecnie Naczelna Rada Sądownicza składa się z sędziów i członków niebędących sędziami wybieranymi przez władzę ustawodawczą. Jak porównuje „Gaceta de la Ibosfera”, podobnie KRS składa się z 25 członków, z których 15 to sędziowie wybierani przez polski parlament, sześciu posłów i czterech dodatkowych członków, którymi są minister sprawiedliwości, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Sądu Najwyższego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz jedna osoba mianowana przez prezydenta RP”.

Jak też zauważono, „w obu krajach sędziowie mogą formalnie zgłaszać kandydatów do rady”. „Te wspólne cechy stawiają Hiszpanię i Polskę w nietypowej sytuacji w Europie, gdzie większość Rad Generalnych Sądownictwa jest tworzonych przez sędziów” – napisano.

„Gaceta” wskazuje, że „główne reformy hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości polegały na przekroczeniu mandatu demokratycznej reprezentacji, na dążeniu do kontrolowania instytucji sądowniczych na korzyść władzy wykonawczej, a konkretnie partii w rządzie”.

Natomiast „polskie reformy były motywowane społeczną wrzawą, która przekształciła się w wolę polityczną”. „Prawo i Sprawiedliwość, będące u władzy od 2015 roku, zawsze składało wyborczą obietnicę zreformowania polskiego wymiaru sprawiedliwości, ostatniej komunistycznej twierdzy. Jednak PiS szybko się przekonał, że będzie musiał stawić czoła nie tylko komunizmowi zakorzenionemu w najwyższych organach sądowniczych, ale także będzie musiał zmierzyć się z atakiem na sądownictwo ze strony Platformy Obywatelskiej” – zauważa hiszpański dziennik.

#wieszwiecej Polub nas





Jeszcze przed objęciem władzy przez Andrzeja Dudę 6 sierpnia 2015 r. „większość PO próbowała mianować wystarczającą liczbę sędziów, aby sądownictwo nie znalazło się pod kontrolą PiS poprzez ustawę uchwaloną 25 sierpnia 2015 r., wprowadzającą przepisy, które zezwalały większości PO-PSL wybrać nie trzech, a pięciu sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, składającego się z 15 członków”.

„Gaceta de la Ibosfera” podkreśla, że „polski wymiar sprawiedliwości nie jest podobny do hiszpańskiego ani w koncepcji historycznej, ani w reformach, które obierają przeciwne kierunki”.

Ataki Brukseli na prawicowe rządy

„Jedynym podobieństwem była konfiguracja organu zarządzającego sędziami (GGPJ lub KRS); podobieństwo, które obecnie jest zacierane przez reformę Pedro Sáncheza” – pisze hiszpański dziennik, dodając, że Hiszpania może się zmienić „w samotną wyspę, która powinna spodziewać się dezaprobaty ze strony instytucji Unii Europejskiej”.

Jak też zauważa „Gaceta”, UE jest szczególnie pobłażliwa wobec Hiszpanii ze względu na to, kto jest u władzy. W kontekście sądownictwa „Bruksela ma problem z Warszawą, co powoduje napięcie polityczne”. W tym sensie jest ona przywiązana „do prymatu prawa UE, wielokrotnie odrzucanego kolejnymi orzeczeniami polskiego Trybunału Konstytucyjnego”. Jak wyjaśnia hiszpański dziennik, „spowodowało to poważny szantaż względem tego suwerennego państwa ze strony instytucji UE, zwłaszcza w zakresie zawieszenia funduszy europejskich do czasu spełnienia ich wymogów”.