Zarzuty dla podejrzanego o potrącenie dziewczynki na przejściu w Żabiej Woli

Zarzuty spowodowania wypadku z bardzo ciężkim skutkiem i nieudzielenia pomocy pokrzywdzonej przedstawiła w poniedziałek prokuratura 48-letniemu Grzegorzowi P., który według ustaleń śledczych potrącił 14-latkę na przejściu dla pieszych w Żabiej Woli (Lubelskie). Podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia.

Jak przekazała w poniedziałek wieczorem rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka, 48-letni Grzegorz P. usłyszał dwa zarzuty. – Pierwszy dotyczy spowodowania wypadku z ciężkim skutkiem tj. ciężkich obrażeń ciała. Do tego uciekł z miejsca zdarzenia. Drugi zarzut dotyczy nieudzielenia pomocy dziewczynce, pomimo takiej możliwości – poinformowała rzecznik, dodając, że podejrzany nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.





Mężczyzna nie przyznał się do winy i nie złożył wyjaśnień. Prokuratura skierowała wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Za zarzucane mu czyny grozi do 12 lat więzienia.





Do wypadku doszło w piątek rano przy szkole podstawowej w Żabiej Woli, gdy 14-latka przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych. Dziewczynka została potrącona przez busa, a następnie wpadła pod nadjeżdżającego z przeciwnego kierunku forda. Kierujący busem uciekł z miejsca zdarzenia. 14-latka w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala.