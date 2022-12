Krzyżówka przypomina kształtem swastykę. „To nie pierwszy raz w »NYT«”

„New York Times” opublikował krzyżówkę w kształcie swastyki, w dodatku w pierwszy dzień Chanuki, jednego z najważniejszych żydowskich świąt – poinformował w poniedziałek dziennik „Jerusalem Post”.

„To jest dzisiejsza krzyżówka »New York Timesa« w pierwszy dzień chanuki. Co to ma do cholery znaczyć?” – napisał na Twitterze Keith Edwards, amerykański producent telewizyjny.





W późniejszym tweecie Edwards dodał, że o sprawie nie poinformowało żadne z głównych mediów.





Na krzyżówkę zwrócili też uwagę inni użytkownicy Twittera – poinformował „Jerusalem Post”.





To nie pierwszy raz, gdy krzyżówka „New York Timesa" jest podobna do swastyki, symbolu używanego przez różne kultury, ale powszechnie kojarzonego z nazistowskimi Niemcami i neonazizmem – przypomniał „Jerusalem Post”.









Ostatni raz doszło do tego w 2017 roku, lecz redakcja stanowczo odrzuciła wówczas oskarżenia o celowe zamieszczanie faszystowskiego symbolu. „To nie jest swastyka. Na Boga! Nikt nie siada do krzyżówki i mówi: »Hej, wiesz, swastyka wyglądałaby fajnie!«” – odpowiedziała wówczas redakcja działu rozrywki w „New York Timesie".

Chanuka to święto żydowskie trwające osiem dni. Obchodzi się je na pamiątkę ponownego poświęcenia świątyni jerozolimskiej w 165 roku p.n.e. Ze świętem tym jest związany rytuał zapalania świateł, świec lub lampek oliwnych umieszczonych na specjalnym świeczniku.





