Minister Moskwa ws. cen gazu: osiągnęliśmy to, co chcieliśmy

Duży kompromis, osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. Oczywiście ta stawka mogłaby być niższa, natomiast patrząc na szczyty, które były w okolicach 300 euro za megawatogodzinę, to jest to satysfakcjonująca kwota – powiedziała dziennikarzom w Brukseli minister Anna Moskwa, komentując porozumienie ws. limitu na ceny gazu.

Ministrowie ds. energii i klimatu krajów Unii Europejskiej uzgodnili w poniedziałek w Brukseli górną granicę ceny na gaz. Mechanizm zostanie uruchomiony, jeśli referencyjne ceny gazu wzrosną do 180 euro za megawatogodzinę.





Jak powiedziała Moskwa, w tej sprawie uzyskano większość kwalifikowaną. – Wstrzymała się Austria, wstrzymała się Holandia, przeciwko były Węgry. Wszystkie pozostałe państwa z mniejszym lub większym poziomem satysfakcji poparły to rozwiązanie – dodała.

Zaznaczyła, że sukcesem Polski jest rozszerzenie propozycji na wszystkie huby gazowe. – To będzie robione stopniowo. 15 lutego wchodzi holenderski TTF i konsekwentnie 31 marca wszystkie huby – wyjaśniła.