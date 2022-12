Rosja planuje atak na kolejny kraj. Może do niego dojść na początku 2023 roku

Wszystko zależy od rozwoju konfliktu na Ukrainie, ale pytanie brzmi nie „czy to nastąpi?”, lecz „kiedy do tego dojdzie?” – ujawnia szef Służby Wywiadu i Bezpieczeństwa (SIS) Mołdawii Alexandru Musteata. Ofensywa Rosji na Ukrainie miałaby służyć m.in. otwarciu przez wojska Putina korytarza lądowego do prorosyjskiego Naddniestrza.

Alexandru Musteata, który był gościem telewizji TVR Moldova, ujawnił w trakcie audycji, że do rosyjskiego ataku na Mołdawię najprawdopodobniej dojdzie na początku 2023 roku. Zastrzegł jednak, że wszystko uzależnione jest od rozwoju sytuacji na Ukrainie.

Musteata zwrócił uwagę, że Rosjanie do napaści na Mołdawię mogliby wykorzystać uzbrojenie z magazynu broni zgromadzonej we wsi Cobasna, zaledwie 20 km od granicy z Ukrainą, w separatystycznym regionie Naddniestrza. W składach broni, pilnowanych przez ok. 1500 żołnierzy rosyjskich, przechowywane jest ponad 20 tys. ton amunicji.

Szef SiS podkreślił, że celem Federacji Rosyjskiej jest Naddniestrze – region, który samozwańczo oddzielił się od Mołdawii w 1990 roku i jako państwo pozostaje nieuznane przez społeczność międzynarodową. Jego istnienie w pełni zależy od rosyjskiego wsparcia militarnego, gospodarczego i finansowego.





