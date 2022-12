Kopernik, Józef Kuraś „Ogień”, Stanisław Sojczyński „Warszyc”. Plan emisyjny NBP na 2023 rok

Narodowy Bank Polski każdego roku upamiętnia rocznice ważnych wydarzeń i wielkie postaci z historii Polski na srebrnych i złotych monetach oraz na banknotach kolekcjonerskich. Bank poinformował, kto i jakie wydarzenia pojawią się na wartościach kolekcjonerskich NBP zaplanowanych do emisji w 2023 roku.

W 2022 roku Narodowy Bank Polski zrealizował emisję 23 tematów wartości kolekcjonerskich i monet okolicznościowych, wprowadzając do obiegu 30 różnych monet kolekcjonerskich i okolicznościowych oraz banknot kolekcjonerski. Do kolekcji numizmatycznych trafiło m.in. 5 nowych monet kolekcjonerskich z serii „Wielcy polscy ekonomiści”, moneta i banknot kolekcjonerski „Ochrona polskiej granicy wschodniej”, a także monety kolekcjonerskie: „100‑lecie Portu Gdynia”, „30. rocznica powołania Straży Granicznej”, czy „200. rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza”.

W roku 2023 kolekcjonerzy i numizmatycy będą mogli wzbogacić swoje zbiory o ponad dwadzieścia nowych monet kolekcjonerskich, w tym m.in. o monety kolekcjonerskie upamiętniające ważne dla Polski wydarzenia historyczne, jak np. 160. rocznicę powstania styczniowego, Odsiecz wiedeńską czy 30. rocznicę wycofania wojsk sowieckich z Polski.

Historia Polski na monetach kolekcjonerskich NBP

Monety kolekcjonerskie emitowane przez Narodowy Bank Polski nawiązują do ważnych historycznych wydarzeń. Pierwsze monety kolekcjonerskie z planu na 2023 rok wyemitowane zostaną 16 stycznia z okazji 160. rocznicy powstania styczniowego. Będą to złota moneta o nominale 200 zł oraz srebrna moneta o nominale 20 zł. Również dwie monety kolekcjonerskie zostaną poświęcone upamiętnieniu 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Będą to – złota moneta kolekcjonerska o nominale 200 zł oraz srebrna moneta kolekcjonerska o nominale 10 zł, które zostaną wprowadzone do obiegu 12 kwietnia. We wrześniu o triumfie polskiego oręża NBP przypomni natomiast srebrną i złotą monetą kolekcjonerską „Odsiecz wiedeńska”.

Kontynuacje słynnych już serii

W 2023 roku Narodowy Bank Polski będzie kontynuował emisje w ramach serii monet kolekcjonerskich „Skarby Stanisława Augusta”, „Polskie Termopile” oraz „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”.

Seria monet kolekcjonerskich „Skarby Stanisława Augusta” obejmuje 24 wizerunki monarchów – 23 z oryginalnej serii królewskiej oraz portret Stanisława Augusta, odtworzony według medali z epoki. Do tej pory NBP uhonorował już w ten sposób 21 władców Polski – od Bolesława Chrobrego do Augusta II Mocnego. 26 stycznia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu 22. monetę z tej serii z wizerunkiem Stanisława Leszczyńskiego – złotą o nominale 500 zł oraz srebrną o nominale 50 zł. W grudniu natomiast w ramach serii „Skarby Stanisława Augusta” zostaną wyemitowane monety kolekcjonerskie o nominałach 50 zł i 500 zł – August III Sas.

Monety kolekcjonerskie NBP: Skarby Stanisława Augusta (fot. NBP)

Od 2017 roku Narodowy Bank Polski przypomina sylwetki żołnierzy wyklętych, emitując w ramach serii „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” srebrne monety o nominale 10 zł, prezentujące ich wizerunki. Do obiegu weszły już m.in. monety honorujące Witolda Pileckiego „Witold”, Augusta Emila Fieldorfa „Nil”, Kazimierza Kamieńskiego „Huzar”, Danutę Siedzikównę „Inka”. W 2023 roku upamiętnieni zostaną kolejni Niezłomni: Józef Kuraś „Ogień” (emisja w marcu) oraz Stanisław Sojczyński „Warszyc” (emisja w lipcu).

Monety kolekcjonerskie NBP: Wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni (fot. NBP)

Od 2017 r. Narodowy Bank Polski emituje także serię monet srebrnych o nominale 20 zł „Polskie Termopile”. Do tej pory w serii zostały wyemitowane m.in. tematy Zadwórze, Wizna czy Dytiatyn. W 2023 roku NBP w ramach serii wyemitowany zostanie kolejny temat – Warszawskie Termopile.

Inauguracja serii

W 2023 roku Narodowy Bank Polski zainauguruje dwie nowe serie monet kolekcjonerskich – „W Polskę wierzę” oraz „Polskie banknoty obiegowe”. Pierwszą z nowej serii „W Polskę wierzę” będzie srebrna moneta kolekcjonerska o nominale 10 zł „Polska rodzina”, której emisja została zaplanowana na 10 maja.

Wprowadzony do obiegu w czerwcu 2022 roku zestaw srebrnych monet „Polskie banknoty obiegowe” spotkał się z dużym uznaniem kolekcjonerów, co zainspirowało NBP do zainaugurowania w 2023 roku serii złotych monet kolekcjonerskich „Polskie banknoty obiegowe”. Serię tę rozpocznie emisja złotej monety „Banknot o nominale 10 zł”. Na prostokątnych monetach zaprezentowane zostaną stylizowane wizerunki banknotów będących obecnie w obiegu. Motywy znajdujące się na ich awersach i rewersach zostaną oddane z najwyższą dbałością o detale.

Zestaw monet kolekcjonerskich NBP: Polskie banknoty obiegowe (fot. NBP)

Ważne postaci na banknotach i monetach

Monety i banknoty kolekcjonerskie NBP upamiętniają również szczególnie ważne dla polskiej historii i nauki postacie oraz bohaterów narodowych. W roku 2023 obchodzić będziemy 550‑lecie urodzin Mikołaja Kopernika, wybitnego astronoma, ekonomisty i lekarza. Z tej okazji Narodowy Bank Polski zaplanował emisję banknotu kolekcjonerskiego o nominale 20 zł, oraz srebrnej monety kolekcjonerskiej o nominale 50 zł, która zostanie ozdobiona bursztynem. Wizerunki obu wartości kolekcjonerskich zostaną upublicznione dopiero kilkanaście dni przed emisją, która została zaplanowana na początek lutego.

Drugą ważną postacią, która zostanie upamiętniona na srebrnej monecie kolekcjonerskiej o nominale 10 zł będzie Stanisław Wojciechowski, prezydent RP w latach 1922-1926. Emisja tej monety została przewidziana na 4 kwietnia. Z kolei w październiku, emisją srebrnej monety kolekcjonerskiej o nominale 50 zł, upamiętniona zostanie 500. rocznica urodzin Anny Jagiellonki, królowej Polski i żony Stefana Batorego.

Atrakcyjne rozwiązania techniczne i graficzne

Monety kolekcjonerskie wykonywane są ze złota i srebra i często są uatrakcyjniane poprzez dodanie elementów wykonanych z innych materiałów – np. bursztynu, krzemienia pasiastego czy szkła lub technik dodatkowych, np. nadruków wykonanych w technice tampondruku, druku UV, selektywnego złocenia czy matowania laserowego.

Banknoty kolekcjonerskie w związku z ich szczególnym charakterem różnią się od banknotów powszechnego obiegu bogatszą symboliką wizerunków postaci i wydarzeń, kompozycją i szczegółami tematycznymi.

Zakup wartości kolekcjonerskich NBP

Banknoty i monety kolekcjonerskie NBP są emitowane z myślą o kolekcjonerach i numizmatykach. Zakupu emitowanych przez Narodowy Bank Polski wartości kolekcjonerskich można dokonać w sklepie internetowym kolekcjoner.nbp.pl lub w jednym z 16 Oddziałów Okręgowych NBP, które zlokalizowane są w każdym mieście wojewódzkim.





Informacje dotyczące zaplanowanego na 2023 rok harmonogramu emisji monet i banknotów kolekcjonerskich oraz szczegóły dotyczące dat, nominałów, wielkości emisji i specyfikacji technicznej są dostępne na stronie Narodowego Banku Polskiego w Planie emisji wartości kolekcjonerskich i monet okolicznościowych na 2023 r. Bank przypomina, że plan może ulec zmianie, aktualne informacje publikowane są na stronie nbp.pl.





