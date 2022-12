Pożar we wrocławskiej komendzie policji

Ugaszono niegroźny pożar w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. O ewentualnych stratach materialnych służby policji poinformują we wtorek – przekazał rzecznik straży pożarnej Tomasz Szwajnos.

Rzecznik wrocławskiej straży pożarnej Tomasz Szwajnos poinformował, że zgłoszenie o pożarze w budynku komendy przy Podwalu wpłynęło do strażaków w poniedziałek około godz. 14:00.

Czytaj także: Wybuch w siedzibie policji

– To była informacja o pojawiającym się zadymieniu w piwnicy. Natychmiast nasze zastępy udały się na miejsce i przystąpiły do akcji. Pożar jest już ugaszony. Nie ma ofiar, nikt nie ucierpiał. O ewentualnych stratach materialnych poinformują we wtorek służby prasowe policji – powiedział strażak.