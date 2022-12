Premier zabrał głos na temat wybuchu w KGP

Prowadzone są bardzo dokładne analizy, które mają doprowadzić do szybkiego wyciągnięcia wniosków o tym, co się stało – powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki, nawiązując do niedawnego wybuchu w KGP w Warszawie.

W poniedziałek podczas konferencji prasowej w Oławie premier Mateusz Morawiecki został zapytany o ewentualną dymisję komendanta głównego policji gen. insp. Jarosława Szymczyka. Jak powiedział, w tej sprawie „prowadzone są bardzo dokładne analizy, które mają doprowadzić do szybkiego wyciągnięcia wniosków” o tym, co i jak się stało, „tak, żeby minister spraw wewnętrznych, żebym ja mógł to ocenić i żebyśmy mogli podjąć w związku z tym odpowiednie decyzje”.





Szef MSWiA Mariusz Kamiński napisał w poniedziałek na Twitterze, że „w związku z sytuacją dot. ukraińskiego prezentu dla gen. Szymczyka gotowość przyjazdu do Polski i spotkania ze mną wyraził szef MSW Ukrainy D. Monastyrski. Do spotkania dojdzie niebawem. Jednocześnie, ucinając spekulacje medialne, wykluczam dymisję Komendanta Głównego Policji” – podkreślił.





Trzy osoby ze statusem pokrzywdzonego





W czwartek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś poinformował o wszczęciu śledztwa w sprawie zdarzenia mającego miejsce w budynku Komendy Głównej Policji. Dodał, że postępowanie prowadzone jest „w kierunku nieumyślnego spowodowaniu gwałtownego wyzwolenia energii, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach”.





Prokurator poinformował, że bezpośrednio po zdarzeniu prokuratorzy wykonali czynności procesowe. – Status pokrzywdzonych mają aktualnie trzy osoby, w tym komendant główny policji – mówił. Jednocześnie dodał, że „z uwagi na specyfikę, miejsce oraz charakter zdarzenia nie jest możliwym na obecnym etapie udzielenie informacji o poczynionych ustaleniach”.