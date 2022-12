Niemcy oddają skradzione dzieła sztuki. Szefowa MSZ: Już dawno powinniśmy to zrobić

Niemcy zwróciły Nigerii brązy, które 125 lat temu zostały zrabowane z Beninu. Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock oceniła, że „to krok, który powinien być już dawno zrobiony”.

„To historyczny moment, kiedy niemiecki rządowy airbus ląduje w stolicy Nigerii, Abudży, po sześciogodzinnym locie. 20 dzieł sztuki, zaliczanych do brązów z Beninu, wróciło do swojej ojczyzny” – napisał w poniedziałek portal telewizji ARD.

„Zwracamy dwadzieścia benińskich brązów z niemieckich muzeów tam, gdzie ich miejsce, do ich ojczyzny. To nie uleczy wszystkich ran z przeszłości. Ale wspólnie z krajami związkowymi, miastami i muzeami pokazujemy, że Niemcy poważnie podchodzą do rozliczenia się ze swoją mroczną historią kolonialną” – wskazała Baerbock w oświadczeniu wydanym na początku podróży.

Niemiecki portal napisał, że „w XIX wieku państwa europejskie „przystąpiły do wyścigu o okupację kontynentu afrykańskiego oraz brutalne uciskanie i wykorzystywanie ludności”. „To armia brytyjska splądrowała pałac królewski w Beninie w 1897 roku i przywiozła do Europy tysiące dzieł sztuki. Historyk Götz Aly mówi o »rażącym rabunku«. Nie było żadnej dokumentacji dotyczącej pierwotnego stanu dzieł sztuki” – zaznaczono.

Królestwo Beninu znajdowało się na terytorium dzisiejszej Nigerii. Przez dziesięciolecia nigeryjski rząd walczył o zwrot skradzionych brązów z Beninu. Historyk Aly przypomina, że „do niedawna instytucje niemieckie były temu przeciwne”.





Nacisk opinii publicznej spowodował zmianę nastawienia w Niemczech, a szczególnie w muzeach w Berlinie, Kolonii, Hamburgu, Lipsku i Stuttgarcie, gdzie przedmioty te były wystawiane od dziesięcioleci.

„Nie gest, ale kawałek sprawiedliwości” – tak minister spraw zagranicznych ujęła to latem, gdy rządy Niemiec i Nigerii podpisały w Berlinie porozumienie o przekazaniu brązów z Beninu. Uzgodniono również, że jedna trzecia dzieł sztuki może pozostać wypożyczona w niemieckich muzeach.

Dla obiektów zwróconych Nigerii, przy wsparciu niemieckim, zostanie zbudowana sala wystawowa; ma ona powstać w miejscu, gdzie dzieła sztuki zostały zrabowane: w Benin-City na południowym zachodzie kraju.

Najważniejszym punktem podróży szefowej MSZ do Nigerii będzie uroczysta ceremonia we wtorek. Minister Baerbock przekaże wtedy oficjalnie rządowi nigeryjskiemu przywiezione przez nią dzieła sztuki.

Jak przypomniała w sobotę niemiecka gazeta „B.Z.”, „1130 dzieł sztuki z Beninu znajduje się w niemieckich muzeach, z tego 512 w Berlinie”.





