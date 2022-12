Prezydent Ukrainy: Nasze dzieci proszą mikołaja o broń. Pomóżcie nam

Wołodymyr Zełenski ponownie zwrócił się do europejskich przywódców o zwiększenie dostaw uzbrojenia na Ukrainę. – Pomóżcie nam – zaapelował w poniedziałek podczas wystąpienia online do przywódców 10 państw północnej Europy, którzy spotkali się w Rydze. Jak przypomniał, po kolejnym zmasowanym ataku rakietowym Rosji bez dostaw energii elektrycznej pozostało 22 mln 408 tys. mieszkańców Ukrainy.

– Wzywam was, żebyście zrobili wszystko w celu jak najszybszego pokonania rosyjskich okupantów. Skupię się na konkretnych rzeczach, ponieważ czasy wymagają konkretnych działań. Tej nocy Ukraina została znowu zaatakowana 34 irańskimi dronami Shahed-136. Były to bezzałogowce z nowej partii 250 sztuk przekazanych Rosji przez Iran – powiedział Zełenski do liderów państw tworzących Połączone Siły Ekspedycyjne (JEF).

– Nawet nasze dzieci proszą mikołaja o dostawy uzbrojenia, a także o nasze zwycięstwo, one wszystko dobrze rozumieją, a zatem działajcie i pomóżcie nam – zaapelował prezydent Ukrainy.

Jak przypomniał, po kolejnym zmasowanym ataku rakietowym wroga, przeprowadzonym w piątek 16 grudnia, bez dostaw energii elektrycznej pozostało 22 mln 408 tys. mieszkańców Ukrainy, a ponad 10 mln osób bez dostaw wody i ogrzewania.

Według prezydenta Zełenskiego Wielka Brytania i Norwegia mogłyby przekazać Kijowowi więcej systemów obrony powietrznej, takich jak m.in. norweskie NASAMS, natomiast Holandia czołgi typu Leopard. – Do tej pory nie podjęto decyzji o dostarczeniu Ukrainie nowoczesnych, skutecznych czołgów. Nie ma dla tego żadnego wytłumaczenia –powiedział prezydent.

W jego ocenie innymi rodzajami uzbrojenia, których pilnie potrzebuje Kijów, są m.in. systemy artyleryjskie, pociski kalibrów 122 i 155 mm oraz wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe.

Połączone Siły Ekspedycyjne (JEF), tworzone przez Wielką Brytanię, to jeden z dwóch największych projektów – obok Europejskiej Inicjatywy Interwencyjnej (E2I), zaproponowanej przez Francję – które mają wzmocnić europejskie zdolności reagowania kryzysowego. Na zaproszenie Łotwy do Rygi przybyli przywódcy pozostałych państw z północy Europy biorących udział w tej inicjatywie: Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Islandii, Litwy, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.





