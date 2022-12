Ukraiński wywiad wojskowy: Putin początek inwazji przekładał trzykrotnie

Rosjanie nie są w stanie pokonać ukraińskiej armii w walce, dlatego starają się osłabić opór ludności cywilnej, m.in. niszcząc infrastrukturę. Od początku inwazji ludność ukraińska jest solidarna z armią, Rosja zdecydowanie nie doceniła siły jej oporu – powiedział w rozmowie z dziennikiem „Bild” Wadym Skibicki, zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). Według naszych informacji, ujawnił, początek operacji był przekładany trzykrotnie, ostatnio w połowie lutego.

„Dzięki nowoczesnym systemom nasza obrona powietrzna ma teraz współczynnik niszczenia pocisków manewrujących i balistycznych na poziomie 75-80 procent. W przypadku (irańskich) dronów kamikadze często mamy do czynienia ze stuprocentowym wskaźnikiem powodzenia” – powiedział Skibicki, dodając, że rosyjskie ataki na infrastrukturę stanowią zimą duży problem.

„Ataki na naszą infrastrukturę energetyczną mają miejsce w całym kraju. Rosja, uderzając w ukraińską gospodarkę, chce sparaliżować życie ludzi, by złamać ich opór” – podkreślił. Jak ocenił, już początek rosyjskiej inwazji – atak z czterech różnych kierunków w całym kraju – pokazał jej prawdziwy cel.

Jednak rosyjscy stratedzy popełnili kluczowe błędy. „Według naszych informacji, początek operacji był przekładany trzykrotnie, ostatnio w połowie lutego” – mówił Skibicki. Jak dodał, Władimir Putin wielokrotnie miał dyskutować o tym z szefem sztabu Walerijem Gierasimowem i ministrem obrony Siergiejem Szojgu.

„To FSB naciskało na atak, przekonane, że wykonało wystarczająco przygotowań do inwazji. Zainwestowało ogromne środki i zmuszało Gierasimowa do ataku. Gierasimow w końcu uległ tej presji i zatwierdził operację” – wyjaśnił Skibicki.

„Fakt, że ich jednostki były wyposażone w żywność, amunicję i paliwo tylko na trzy dni dowodzi, jak bardzo się przeliczyli” – dodał.

„Pierwotny plan zawiódł ich kompletnie: nie mogli zdobyć Kijowa, Czernihowa czy Charkowa” – wyliczał Skibicki. Podkreślił, że to obrona terytorialna, składająca się z ochotników, odegrała kluczową rolę w obronie miast, szczególnie w pierwszych dniach inwazji. „Niepowodzenie w zdobyciu tych miast na wschodzie Ukrainy powstrzymało ich (rosyjskie) natarcie” – dodał.

Jak podkreślił Skibicki, współpraca ze strony ludności ukraińskiej jest od początku ogromna. „Otrzymaliśmy mnóstwo wskazówek, praktycznie każdy Ukrainiec, który miał telefon, zgłaszał, gdzie obecnie stacjonują rosyjscy żołnierze” – mówił Skibicki.

„Sojusznicy ze zdumieniem pytali, czy dostajemy dane w czasie rzeczywistym o wrogu, bo w każdej wiosce mogliśmy dokładnie wskazać, ilu rosyjskich żołnierzy było w którym domu” – dodał.

Jak poinformował w wywiadzie, Ukraińskie Siły Zbrojne „za pomocą różnorodnych środków” prowadzą także operacje na terytorium Rosji. „Te operacje są bardzo trudne i wymagają wielu przygotowań, rosyjskie obiekty wojskowe są dobrze strzeżone. Nasze cele są ściśle militarne: to obiekty rosyjskiej armii, z których przeprowadzane są ataki na Ukrainę, w tym centra logistyczne, obiekty dowodzenia czy garnizony z dużą liczbą żołnierzy” – wyliczał.

W ocenie Skibickiego rosyjskie wojsko jest obecnie w znacznie gorszym stanie niż przed inwazją. „Rosji brakuje wielu części zamiennych i sprzętu, w tym nowoczesnych czołgów, pocisków balistycznych, czy pocisków manewrujących. To między innymi efekt doznanych strat, ale również nałożonych na Moskwę sankcji” – tłumaczył zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego.





„Nawet układy z reżimem irańskim nie mogą tego zrekompensować. Iran, obawiając się zachodnich sankcji, będzie opóźniał dostawy pocisków tak długo, jak to możliwe” – ocenił „Bild”.