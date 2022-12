Środki z KPO i nowelizacja ustawy o SN. Czarzasty deklaruje w imieniu opozycji

Lewica jest w stanie poprzeć każdy projekt, który przybliży i sprowadzi pieniądze do Polski – zadeklarował wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. – Ustaliliśmy z innymi partiami – zarówno z partią pana Hołowni (Polska 2050), pana Kosiniaka-Kamysza (PSL), jak i pana Tuska (PO) – że w tej sprawie cztery te podstawowe bloki opozycyjne będą występowały wspólnie – zaznaczył.

Wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty został zapytany na poniedziałkowej konferencji prasowej w Będzinie (Śląskie) o sytuację wokół projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który ma wypełnić tzw. kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską ws. Krajowego Planu Odbudowy.

– Lewica jest w stanie poprzeć każdy projekt, który przybliży i sprowadzi pieniądze do Polski – zadeklarował. Wspólnie to procedowaliśmy i głosowaliśmy za ratyfikacją 770 miliardów, w tym ponad 200 miliardów zł z KPO i wtedy, półtora roku temu – przypomniał.

– Ustaliliśmy z innymi partiami – zarówno z partią pana Hołowni (Polska 2050), pana Kosiniaka-Kamysza (PSL), jak i pana Tuska (PO) – że w tej sprawie cztery te podstawowe bloki opozycyjne będą występowały razem – zaznaczył.

Po pierwsze nie będzie więc podziału na opozycji w tej sprawie. Po drugie – zostały wypracowane przez te cztery bloki programowe demokratycznej opozycji poprawki do tej ustawy, jeżeli ta ustawa w ogóle jeszcze będzie w takim kształcie proponowana. W związku z tym, jak ta ustawa wróci, będziemy głosowali tak samo i zgłosimy poprawki – zapowiedział.

– Wiemy, jakie znaczenie dla Polski mają te pieniądze. To po pierwsze stabilizacja złotówki, po drugie pieniądze na inwestycje związane z OZE, po trzecie pieniądze na rozpoczęcie budowy 73 tys. mieszkań, co Lewica wniosła w ramach KPO, 5 mld środków na szpitale powiatowe – i to są kamienie milowe. My będziemy to popierali, tylko chcielibyśmy, aby to ktoś poważnie zgłosił – zasugerował Czarzasty.

W ubiegłym tygodniu posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który według autorów ma wypełnić kluczowy tzw. kamień milowy w sprawie KPO. Zgodnie z projektem sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał NSA, a nie jak obecnie Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Propozycja nowelizacji przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także badania podczas testu o przesłankę ustanowienia sędziego „na podstawie ustawy”.

W czwartek prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie współuczestniczył w przygotowaniu projektu noweli do ustawy o SN ani nie konsultowano go z nim. Zaapelował o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem. Projekt miał być procedowany w Sejmie jeszcze przed świętami, ale został zdjęty z porządku obrad izby. Zapowiedziano jego konsultacje i prace nad projektem dwóch zespołów legislacyjnych: prezydenckiego oraz rządowego.

