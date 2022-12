Rewolucja w kontaktach z urzędami. Nowa funkcja aplikacji mObywatel [WIDEO]

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przyjął projekt ustawy aplikacji mobilnej mObywatel, zakładający istną rewolucję w komunikacji na linii obywatel-państwo. Zrównujemy dokumenty w aplikacji mObywatel z dokumentami tradycyjnymi – poinformował na konferencji prasowej sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz. Wyjaśnił, że do aplikacji zostanie także dodana funkcjonalność pozwalająca na wnoszenie opłat urzędowych online.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w poniedziałek, że projekt ustawy o aplikacji mObywatel wyszedł z Komitetu Cyfryzacji Rady Ministrów i niedługo stanie się przedmiotem prac rządu, a później też parlamentu.

– Wielu Polaków korzysta już z możliwości realizacji usług publicznych za pomocą internetu, aplikacji mobilnych. Wiele ostatnio zmieniło się w tym obszarze, ale to, co przed nami, to będzie naprawdę prawdziwa rewolucja cyfrowa, państwo w komórce, w aplikacjach mobilnych – ocenił w poniedziałek na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller.

Dodał, że projekt wyszedł właśnie z Komitetu Cyfryzacji Rady Ministrów i niedługo stanie się przedmiotem prac rządu, a później też parlamentu.

Sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz, który jest odpowiedzialny za projekt ustawy o aplikacji mObywatel powiedział, że aplikacja jest cyfrowym portfelem, w którym znajdziemy szereg dokumentów, którymi na co dzień posługują się obywatele.

– Dokładnie pięć lat temu aplikacja została powołana do życia. Wówczas jeszcze jako pewna ciekawostka, założenie na przyszłość – powiedział.

Sekretarz stanu w KPRM przekazał, że Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji będzie rekomendował projekt Stałemu Komitetowi Rady Ministrów. – W tym projekcie ustawy zakładamy rewolucję w komunikacji na linii obywatel-państwo w korzystaniu na co dzień z administracji w naszym państwie, czyli zrównujemy dokumenty, które są zawarte w aplikacji mObywatel z dokumentami tradycyjnymi – powiedział.

Andruszkiewicz przekazał też, że wszystkie dokumenty tradycyjne, jak plastikowe dowody osobiste, prawa jazdy, legitymacje szkolne oraz studenckie będą respektowane przez państwo polskie na równi z dokumentami w aplikacji.

– Będziemy dodawać takie udogodnienia na co dzień dla obywateli. W aplikacji mObywatel będzie możliwość wystawiania pełnomocnictw do załatwiania wielu spraw urzędowych, czyli za pośrednictwem aplikacji będzie można różnym swoim członkom rodziny, znajomym, przyjaciołom wystawić pełnomocnictwo do załatwienia danej sprawy urzędowej nie wychodząc z domu – zadeklarował.

Sekretarz stanu w KPRM dodał, że do tej pory zanotowano 9 mln pobrań tej aplikacji. – Jest to najpopularniejsza aplikacja publiczna dostępna w Polsce. Państwa nawet zamożniejsze, zdawałoby się lepiej rozwinięte od nas, nie posiadają tego typu narzędzi w tak popularnej wersji – przekonywał.

Dodał, że za pośrednictwem aplikacji pobrano ponad 5 mln certyfikatów covidowych, czy ponad 3,7 mln dokumentów mPrawo jazdy.