Sądzi ludzi na ulicy, uchyliła wyrok na mordercę

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzanna Piekarska-Drążek na pikiecie pod Sądem Najwyższym mówiła, że osądzi odpowiedzialnych za sytuację nielegalnych migrantów na granicy polsko-białoruskiej. Ta sama sędzia zasiadała w składzie sędziowskim, który uchylił wyrok na oskarżonego o brutalne morderstwo Ariela C. z powodu... „wadliwości wyboru” sędziego.

W niedzielę przed siedzibą Sądu Najwyższego w Warszawie odbył się protest stowarzyszenia sędziów Iustitia. Podczas ulicznej pikiety przemawiała sędzia Marzanna Piekarska-Drążek, która nawiązała do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i migrantów, którzy próbują nielegalnie przekraczać granicę.

Jak mówiła, czytała artykuł o granicy białoruskiej. – Na tatarskim cmentarzu pochowano szóstą ofiarę – młodego 21-letniego Mussę, czyli Mojżesza, przed którym nie rozstąpiła się ta rzeka między Białorusią a polska i utonął. To jest straszne, okrutne i dramatyczne – stwierdziła.

– Od razu sobie powiedziałam: ja jestem sędzią i jedyne, co umiem robić zawodowo, profesjonalnie, to sądzić przestępców. I ja, moi koledzy, sądy niezależne osądzą tych, którzy takie okrutne prawo ustanowili i nie można tego nazwać prawem, tylko bezprawiem – powiedziała.

Piekarska–Drążek oświadczyła, że będzie sądzić tych, „którzy wydali polecenia od góry dołu, tych, którzy wydali rozkazy”. – Tych, którzy na dole dopuszczają się tego okrucieństwa, z powodu którego ludzie są zaszczuci, stracili prawa ludzkie, prawo do godności i życia Zamarzają w tej chwili w lasach i toną w rzekach. Pamiętajcie o tym wszystkim, to jest straszny cywilizacyjny wyrzut sumienia dla Polski – dodała.

O sędzi Piekarskiej-Drążek we wrześniu pisały media w kontekście sprawy uchylenia wyroku na oskarżonego o zabójstwo Ariela C.

Ariel C. zasztyletował kobietę, a następnie wyszedł z mieszkania, pozostawiając bez opieki miesięcznego chłopca. Sąd pierwszej instancji skazał go na 16 lat więzienia.

Sprawa trafiła następnie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Sąd uchylił wyrok pierwszej instancji, ponieważ wydająca wyrok w pierwszej instancji sędzia Agnieszka Brygidyr-Dorosz została „wadliwie powołana”.

Z treści uzasadnienia postanowienia o uchyleniu wyroku na Ariela C. wynika, że powołanie na sędziego „w procedurze prowadzonej z udziałem obecnej KRS jest nieskuteczne, obarczone poważną i nieusuwalną wadą prawną i wywołuje uzasadnione wątpliwości co do niezawisłości sędziego i wymagane ustawowo cechy nieskazitelnego charakteru”.

Wpolityce.pl informowało, że w składzie, który wydał szokujące orzeczenie zasiadała jako sprawozdawca sędzia Marzanna Piekarska-Drążek.

„Osoba, która ma powody, by uzyskać albo utrzymać profity zawodowe (pozycję i finansowe zależne od władzy zewnętrznej, może być w odbiorze ogólnym postrzegana, jako osoba zależna, o skłonnościach do sprzyjania innym podmiotom i innym wartościom niż te, którym ma obowiązek służyć sędzia. Wystarczy sama obawa społeczna z tym związana, by sąd utracił wiarygodność bezstronnego arbitra. Obecny związek awansów sędziowskich z organami podporządkowanymi silniejszej władzy (politycznej) osłabia zaufanie do sądownictwa i uzasadnia obawy co do decyzji sądowych. Obawy te, poparte analizą czasu, procesu i okoliczności awansu, są wystarczającym testem wpływu takiego powołania na rozstrzyganie sprawy” – napisano w uzasadnieniu decyzji sądu.

Decyzja Sądu Apelacyjnego w Warszawie została zaskarżona przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. Śledczy wnieśli o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

„W skardze wskazano m.in., że w wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie całkowicie zlekceważył orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zarówno kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie ingerowania w organizację krajowego wymiaru sprawiedliwości. W tym kontekście przypomniano, że zgodnie z Konstytucją RP orzeczenia TK mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne” – podawała prokuratura.

W skardze zarzucono także, że „poza wadliwą argumentację formalnoprawną Sąd Apelacyjny nie przedstawił żadnych okoliczności, które mogłyby poddawać w wątpliwość niezawisłość czy bezstronność sędzi”.

„Za absurdalne uznano twierdzenie SA, jakoby Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym została powołana »w celu przeciwstawienia utworzonemu oddolnie« stowarzyszeniu prokuratorów. Podkreślono, że w porządku prawnym przed reformą prokuratury z 2016 r. funkcjonowały Krajowa Rada Prokuratury i Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, które miały podobne kompetencje, jak obecnie funkcjonujące ww. ciało. Tym samym za niedorzeczne należy uznać twierdzenie, jakoby powołanie Krajowej Rady Prokuratorów mogło dawać podstawy do podważania bezstronności sędzi” – argumentowali śledczy.