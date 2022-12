Brytyjski Sąd Najwyższy: Deportacje migrantów do Rwandy legalne

Brytyjski plan wysyłania migrantów do Rwandy jest zgodny z prawem – orzekł Sąd Najwyższy w Londynie. Podtrzymał jednak indywidualne skargi ośmiu azylantów.

Nielegalna imigracja przez kanał La Manche to jeden z największych – i w dodatku stale rosnący – problem brytyjskiej administracji. Konserwatyści od dawna obiecują jej zatrzymanie.





Jednak ani nowa ustawa o granicach, przewidująca więzienie dla przemytników i imigrantów, ani podpisana umowa z Rwandą o deportowaniu tam nielegalnie przekraczających granicę migrantów, nie zmniejszyły napływu.

Brytyjskie statystyki nielegalnej imigracji

Od początku tego roku do Wielkiej Brytanii przedostało się nielegalnie przez kanał La Manche 44,7 tys. osób, czyli o 56 proc. więcej niż w całym, rekordowym do tej pory 2021 r. Większość z nich to młodzi samotni mężczyźni.





Według statystyk za pierwsze dziewięć miesięcy tego roku ponad jedną trzecią nielegalnych imigrantów stanowili obywatele Albanii. W zeszłym roku ich odsetek wynosił 3 proc.

W kwietniu, jeszcze za czasów urzędowania premiera Borisa Johnsona ogłoszono plan deportacji migrantów. Umowa zawarta z tamtejszym rządem zakładała, że osoby ubiegające się o azyl na Wyspach będą odsyłane blisko 6,5 tys. km do Rwandy. Mimo skarg kolejne sądy dwóch instancji nie wstrzymały realizacji postanowień.

Sprawa trafiła ostatecznie do Sądu Najwyższego w Londynie, który w poniedziałek orzekł, że nie ma nic nielegalnego w planie brytyjskich władz.

– Rząd (brytyjski) poczynił ustalenia z rządem Rwandy, które mają zapewnić, że roszczenia azylowe osób relokowanych do Rwandy zostaną tam właściwie określone – powiedział sędzia Clive Lewis, ogłaszając decyzję sądu.

Sąd: Do Rwandy – tak, ale z ostrożnością

– W tych okolicznościach relokacja osób ubiegających się o azyl do Rwandy jest zgodna z konwencją o uchodźcach oraz z ustawowymi i innymi prawnymi zobowiązaniami rządu, w tym z obowiązkiem nałożonym przez ustawę o prawach człowieka z 1998 roku – orzekł.

Jednocześnie podkreślił, że brytyjskie MSW musi osobno rozpatrywać każdy przypadek migranta ubiegającego się o azyl. W kwestii ośmiu indywidualnych powodów, których sprawy zbadał sąd, zapadła decyzja by zwrócić je do resortu spraw wewnętrznych, który rozważy je na nowo.





Pierwszy lot deportacyjny miał się odbyć w czerwcu, ale nie doszedł do skutku po serii apelacji składanych przez prawników nielegalnych imigrantów, a na koniec po interwencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zarówno Liz Truss, która zastąpiła Borisa Johnsona na stanowisku premiera, jak i jej następca Rishi Sunak deklarowali zamiar realizacji umowy z Rwandą, a obecna szefowa MSW Suella Braverman mówiła, że chce zawrzeć podobne porozumienia z innymi krajami.





