Niż Franciszka nad Polską. Jest prognoza pogody na święta

Zimowa aura w odwrocie. Niż Franciszka sprawi, że tegoroczna wigilia i święta Bożego Narodzenia będą bardzo ciepłe i deszczowe. Synoptycy IMGW prognozują znaczny wzrost temperatury, na zachodzie nawet do 11 stopni.

Synoptycy prognozują, że poniedziałek będzie ostatnim tak mroźnym dniem w najbliższym czasie. Dziś od -6 st. na wschodzie, około -1 st. w centrum, do 2 st. na zachodzie. W rejonach z silniejszym wiatrem będą tworzyć się zamiecie śnieżne.





W nocy z poniedziałku na wtorek marznący deszcz spowoduje gołoledź na zachodzie i w centrum kraju. Na wschodzie możliwe opady śniegu. Od -8 st. na wschodzie, ok. -1 w centrum, do 1 st. na zachodzie. Miejscami wystąpią zamiecie śnieżne.

Z prognozy IMGW wynika, że słaby deszcz wystąpi we wschodniej części Polski. Będzie coraz cieplej: temperatura od 1 st. na wschodzie i południu do 6 na Dolnym Śląsku, Pomorzu Zachodnim i nad morzem. Tego dnia prognozowany jest silny wiatr do 70 km/h.

W nocy z wtorku na środę wystąpią mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, również marznące i osadzające szadź. Wystąpi mróz nawet do 7 st. W Karpatach wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.

W środę również ciepło, od 0 st. na Śląsku, w Małopolsce do 3 w centrum kraju i 7 st. na Pomorzu Zachodnim. W czwartek możliwe opady deszczu, na południu także opady marznące powodujące gołoledź. W górach opady śniegu. Temperatura od 2 do 7 st. W piątek opady deszczu wystąpią na wschodzie, w górach śnieg. W dzień będzie od 2 do 6 st.

Wigilia Bożego Narodzenia i Boże Narodzenie będą pochmurne i deszczowe. Opady śniegu mogą wystąpić jedynie w górach. Będzie dość ciepło, bo od 2 st. na północnym wschodzie do około 8 st. w centrum kraju i 11 st. na zachodzie i południu.