Sytuacja bez precedensu. Poseł dorabia w prywatnej spółce

Poseł Platformy Obywatelskiej i lider partii w województwie lubuskim Waldemar Sługocki zasiada w radzie nadzorczej prywatnej spółki Gazstal S.A. Jak ujawniają media, wbrew przepisom nie poinformował o tym odpowiednich organów, a w przeszłości wokół spółki było wiele kontrowersji.

Artykuł 33 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wskazuje, że „poseł lub senator jest obowiązany powiadomić odpowiednio Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu o zamiarze podjęcia dodatkowych zajęć, z wyjątkiem działalności podlegającej prawu autorskiemu i prawom pokrewnym”.





Tymczasem Waldemar Sługocki przekazał „Gazecie Lubuskiej”, że „swoją aktywność w radzie podjął po konsultacji z Biurem Obsługi Posłów Sejmu RP”. A to zdecydowanie za mało.









Centrum Informacyjne Sejmu potwierdziło, że nigdy nie dostali od posła Platformy Obywatelskiej oświadczenia, że chce on podjąć dodatkowe zajęcia. A to oznacza, że nie wypełnił on obowiązku wskazanego w ustawie.

„Fakt zasiadania przez posła i szefa największej partii opozycyjnej w prywatnej spółce, to sytuacja bez precedensu. Trudno znaleźć drugi taki przypadek w tej lub poprzedniej kadencji” – wskazuje gazeta.

Zaznacza, że nie jest to niezgodne z prawem, ale może rodzić podejrzenia konfliktu interesów. Waldemar Sługocki jest wpływowym politykiem Platformy Obywatelskiej w regionie.





Jako poseł ma obowiązek pracować na rzecz dobra obywateli, a tymczasem w radzie nadzorczej ma pracować na korzyść prywatnego podmiotu i osiąganych przez niego zysków. – Nie byłem, nie jestem i nie zamierzam w przyszłości być lobbystą – zapewnia Sługocki.









Warto przypomnieć, że o spółce Gazstal pisano w przeszłości wielokrotnie. Firma była jednym z głównych dostawców rur dla państwowego PGNiG S.A., a wśród założycieli znajdował się Piotr Pudłowski (ojciec byłego posła i lidera Nowoczesnej Pawła Pudłowskiego).





W „Magazynie Śledczym Anity Gargas” już w 2018 r. postawiona została teza, że Pudłowski, swój sukces miał zawdzięczać kontaktom z czasów, gdy Polską rządzili postkomuniści z SLD”, a spółka otrzymywała milionowe kontrakty.