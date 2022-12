Ukraiński sekretarz rady bezpieczeństwa: Gdy zabraknie Putina, Czeczenia odłączy się od Rosji

Gdy tylko zabraknie Władimira Putina, Czeczenia bardzo szybko odłączy się od Rosji i zostanie niezależnym państwem; nastąpi to w mgnieniu oka, bo ten obszar nie ma z Rosją nic wspólnego – ocenił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow.

Jak zapewnił, ulegnie to jednak błyskawicznej zmianie w przypadku śmierci Putina, gdy Czeczenia uzyska niepodległość „z Kadyrowem lub bez niego”.





– Ponadto wszyscy, włącznie z Ramzanem Kadyrowem, wiedzą, że to Putin wydał rozkaz zabicia ojca obecnego (czeczeńskiego) przywódcy (Achmata Kadyrowa – red.). Według zwyczajów tego narodu za taki czyn obowiązuje bezwzględna zemsta. To już osobna kwestia, dlaczego Kadyrow tego nie robi, ale fakty są takie, że Putin boi się tego człowieka. Może mu on bowiem przysporzyć ogromnych problemów – podkreślił Daniłow.





Moskwa kupiła posłuszeństwo Kadyrowa





Rządzący od 2007 r. Czeczenią Ramzan Kadyrow, syn zabitego w 2004 r. w zamachu terrorystycznym Achmata Kadyrowa, jest znany z bezwzględnego traktowania przeciwników politycznych, a także m.in. mniejszości seksualnych. Stworzone przez niego oddziały tzw. kadyrowców, wchodzące w skład rosyjskiej Gwardii Narodowej (Rosgwardii), biorą udział w inwazji na Ukrainę. Według licznych doniesień czeczeńskie jednostki wykazują się tam szczególną brutalnością wobec ludności cywilnej.





Przywódca Czeczenii, mimo deklarowanej pełnej lojalności wobec Kremla, wielokrotnie podkreślał kulturową, a nawet prawną odrębność swojej republiki od Rosji. W ocenie wielu analityków Moskwa „kupiła” posłuszeństwo Kadyrowa w zamian za zgodę na jego niemal zupełną polityczną niezależność na Północnym Kaukazie.