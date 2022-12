Syn rosyjskiego dyplomaty zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa

Austriackie służby zatrzymały w Wiedniu syna rosyjskiego dyplomaty z greckim obywatelstwem podejrzanego o współpracę z rosyjskim wywiadem wojskowym. Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia.

Austriacki dziennik „Kurier” ujawnił, że do zatrzymania 39-letniego Greka o rosyjskich korzeniach doszło 24 marca w Wiedniu.

Mężczyzna został uznany za wyjątkowo niebezpiecznego. Do jego zatrzymania skierowano dwa specjalne zespoły antyterrorystyczne Cobra. W jego mieszkaniu znaleziono wykrywacz podsłuchów, ukrytą kamerę i kombinezon saperski do rozminowywania. Ponadto oficerowie austriackiego kontrwywiadu znaleźli skrytki wykorzystywane przez szpiega.





Śledztwo miało wykazać, że 39-latek przeszedł specjalne szkolenie wojskowe w Rosji i utrzymywał kontakty z dyplomatami i oficerami wywiadu różnych państw. Podróżował do Moskwy przed lutową inwazją Rosji na Ukrainę. W ciągu ostatnich czterech lat odbył co najmniej 65 podróży do Moskwy, Mińska i Tbilisi.

„Zadaniem podejrzanego mogło być zorientowanie się, jak Austria zareaguje na inwazję Rosji na Ukrainę” – podała prokuratura.

Ojciec zatrzymanego również może być powiązany z rosyjskim wywiadem. Gazeta wskazuje, że pracował pod przykrywką jako rosyjski dyplomata w Niemczech i Austrii.