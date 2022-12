To nie koniec. Największe piłkarskie turnieje zostają w Telewizji Polskiej

Mundial w Katarze się zakończył, ale przed nami kolejne duże emocje i turnieje: Euro 2024 i 2028, a także mistrzostwa świata w 2026 r. Wszystkie będzie można oglądać tylko na kanałach Telewizji Polskiej.

TVP jest wyłącznym dysponentem praw telewizyjnych do pokazywania meczów piłkarskiej reprezentacji Polski aż do 2028 r. Wszystkie spotkania, a co za tym idzie także mistrzostwa Europy w 2024 (w Niemczech) i 2028 r. (o turniej starają się Turcja i Wielka Brytania) oraz mistrzostwa świata w 2026 r. (rozgrywane w USA, Kanadzie i Meksyku) fani piłki nożnej będą mogli zobaczyć na otwartych kanałach Telewizji Polskiej.



Mecze dla każdego

– Wielkie wydarzenia sportowe, jak mundial czy EURO, to obok igrzysk olimpijskich największe imprezy sportowe na świecie, które mają też wymiar społeczny i kulturalny. Telewizja Polska zapewnia najlepszą ofertę sportową i dba o to, by wydarzenia te były ogólnodostępne dla wszystkich widzów – mówi Mateusz Matyszkowicz, Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A.

Biało-Czerwoni wracają na boisko w 2023 r.

W 2023 r. piłkarską reprezentację Polski czekają dwa mecze towarzyskie i przede wszystkim osiem meczów kwalifikacji do EURO 2024. Rywalami grupowymi Polaków są: Czechy, Albania, Wyspy Owcze i Mołdawia.

