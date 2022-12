Tuleya chciał zrezygnować z zawodu. Powód? Skazano wiceministra z PO

Sędzia Igor Tuleya wrócił do pracy w warszawskim sądzie okręgowym po ponad dwóch latach od zawieszenia w orzekaniu. W rozmowie z „Newsweekiem” ujawnił, że kilka lat temu chciał zrezygnować z zawodu. Jak mówił, powodem tego było skazanie wiceministra w rządzie Platformy Obywatelskiej za kłamstwo lustracyjne.

W tygodniku „Newsweek” ukazał się wywiad z Igorem Tuleyą, w którym sędzia mówił o swojej pracy. Pytany, czy nie myślał, „żeby to wszystko rzucić w cholerę”, zapewnił, że „w ciągu ostatnich siedmiu lat nie przyszło mi do głowy, żeby odejść z sądu, wręcz przeciwnie, dobrowolnie nie odejdę”.

„Natomiast można sobie wyobrazić, że rządząca partia jakoś mnie zresetuje. Jednak jestem przekonany, że i tak za jakiś czas bym wrócił. Od momentu, kiedy trafiłem do sądu jako aplikant i zobaczyłem, jak to funkcjonuje, stwierdziłem, że jak mam być prawnikiem sądowym, to tylko sędzią, to jest mój zawód” – mówi.

Na sugestię, że mógł wybrać prokuraturę Igor Tuleya odpowiedział, że dostał się na aplikację prokuratorską, ale wybrał sąd.

„Chyba dlatego, że aplikacja sędziowska była bardziej wszechstronna. Studiowaliśmy nie tylko prawo karne, aplikacja miała nas przygotować do tego, by móc orzekać w sądzie cywilnym, karnym, gospodarczym czy rodzinnym. Myślałem, że jak skończę aplikację sędziowską, będę bardziej wszechstronny, chciałem sprawdzić, czy sobie poradzę” – oznajmił.

Tuelya: Chciałem odejść





Tuleya wyznał też, że była jedna sprawa, kiedy zastanawiał się, czy nie odejść z sądu. „To był proces lustracyjny wiceministra w rządzie PO i ambasadora. Został oskarżony przez IPN o zatajenie współpracy z SB. Uważałem, że on nie popełnił kłamstwa lustracyjnego, ale moje dwie koleżanki ze składu orzekającego – bardzo mądre sędzie – uważały, że to zrobił” – wspomina.

„Długo się naradzaliśmy, ale zostałem przegłosowany. Zapadł wyrok, że ten człowiek dopuścił się kłamstwa lustracyjnego. Gdy w apelacji to orzeczenie zostało utrzymane, to był dla mnie szok. Pomyślałem, że to jest straszna krzywda i nie ma sensu, żebym dalej był sędzią, bo sprawiedliwości nie ma” – dodał.

Tuleya pytany, dlaczego nie zrezygnował odparł, że nie zdążył tego zrobić. „Na skutek kasacji Sąd Najwyższy oczyścił tego człowieka z zarzutu. W uzasadnieniu orzeczenia były nawet zdania wyjęte żywcem z mojego zdania odrębnego, które zgłosiłem do wyroku” – mówił.

W listopadzie 2020 r. na wniosek prokuratury ówczesna Izba Dyscyplinarna SN prawomocnie uchyliła immunitet sędziemu Tuleyi, zawiesiła go w obowiązkach i obniżyła jego wynagrodzenie.

Powodem wniosku prokuratury w sprawie uchylenia immunitetu sędziego było podejrzenie ujawnienia informacji ze śledztwa oraz danych i zeznań świadka, które miały narazić bieg postępowania. Chodziło o śledztwo dotyczące obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 r., które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę.

W grudniu 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie pod przewodnictwem sędziego Tuleyi uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu.

Po odsunięciu od orzekania sędzia Tuleya prowadzi batalię sądową, domagając się przywrócenia do pracy. Sędzia nie usłyszał też zarzutów, konsekwentnie odmawiał stawienia się w prokuraturze. Podkreślał, że nie uznaje Izby Dyscyplinarnej SN jako sądu oraz ważności decyzji podjętych przez tę izbę.

W marcu sąd pracy orzekł o przywróceniu sędziego do orzekania. Joanna Przanowska-Tomaszek, prezes sądu, w którym pracuje Tuleya, na początku sierpnia wydała zarządzenie o zezwoleniu na jego powrót do pracy. Jednak kilka dni później decyzję tę uchylił nowy prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W konsekwencji sędzia Tuleya nadal nie orzekał.





W listopadzie Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN m.in. uchyliła zawieszenie sędziego w obowiązkach i obniżenie jego wynagrodzenia.