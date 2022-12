Elon Musk wrzucił ankietę na Twitterze. „Zastosuję się do wyników”

Amerykański miliarder i właściciel sieci społecznościowej Twitter Elon Musk ogłosił ankietę, w której użytkownicy Twittera mogą wypowiedzieć się, czy chcą, by dalej kierował platformą czy ustąpił ze stanowiska. Zastosuję się do wyników głosowania – zadeklarował Musk. – Jak mówi przysłowie, uważaj czego sobie życzysz, bo możesz to dostać – dodał w kolejnym komunikacie na Twitterze.

Po kilku godzinach od rozpoczęcia głosowania 57 proc. użytkowników domagało się odejścia Muska, a 43 proc. było zwolennikami jego pozostania – poinformowała amerykańska stacja CNN.





Elon Musk kupił Twitter pod koniec października za sumę 44 mld dolarów. Od razu wprowadził wiele zmian w funkcjonowaniu popularnej platformy i zarządzaniu firmą.





W listopadzie nowy właściciel zwolnił mniej więcej połowę dotychczasowych pracowników Twittera. Jak powiadomiła 17 listopada Agencja Reutera, Musk „bezwzględnie zmienił kulturę (pracy), kładąc nacisk na długie godziny i intensywne tempo”.





Prorosyjski plan pokojowy





W październiku miliarder wywołał kontrowersje na Twitterze, zgłaszając propozycję „planu pokojowego” między Kijowem a Moskwą.





Amerykanin zasugerował, by Krym pozostał integralną częścią Rosji, a Ukraina stała się państwem neutralnym; wysunął pomysł organizacji nowych referendów pod nadzorem ONZ w regionach Ukrainy „anektowanych” przez Rosjan.