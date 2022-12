Była oficer CIA w Rosji: wojna na Ukrainie stworzyła szanse dla zachodnich wywiadów

Rosyjska inwazja na Ukrainę stworzyła dobre warunki dla pozyskiwania źródeł wśród kremlowskich elit – mówi Alex Finley, była oficer CIA w Rosji i autorka powieści szpiegowskich. Jak zauważa, dodatkowe warunki, to sankcje przeciwko oligarchom, które tworzą „pęknięcia w fundamentach systemu”. W ocenie Finley rosyjska agresja na Ukrainę daje dodatkowe szanse dla zachodnich wywiadów, by wykorzystać rosyjskie słabości.

Jak zauważa, najlepsze warunki po temu powstają wtedy, kiedy jest duża rzesza ludzi niezadowolonych. Tymczasem wojna na Ukrainie dała wielu na Kremlu i w służbach powody do niezadowolenia: czy z powodu moralnego sprzeciwu, utraty pozycji lub dochodów, czy to z powodu efektów korupcji, która pozostawiła rosyjskie wojsko nieprzygotowane do wojny.

– Jeśli jesteś wywiadem, chcesz to wykorzystać, bo nie brakuje ludzi wkurzonych, nawet jeśli kierują nimi różne motywacje – komentuje ekspertka.





Rosja przywykła, że wszystko uchodzi jej na sucho





Według niej rosyjska agresja miała też pozytywny wpływ na zmianę podejścia do Rosji przez Zachód, motywując go do bardziej zdecydowanych działań i poważniejszego traktowania zagrożenia ze strony Moskwy.





– W ostatnich latach widzieliśmy w wielu przypadkach, gdzie rosyjskie operacje były przeprowadzane dość niechlujnie, przez co łatwo było je przypisać, jak w przypadku prób otrucia Skripalów czy Nawalnego. Myślę, że było tak dlatego, iż Rosjanie przywykli, że uchodzi im to na sucho, więc nie muszą poświęcać tak wielu starań na zatarcie śladów – mówi Finley.





– Teraz wszystko jest w naszych rękach i od nas zależy, czy pociągniemy w końcu Rosję do odpowiedzialności – dodaje.

Zdaniem byłej oficer amerykańskiego wywiadu jedną z ważniejszych odpowiedzi USA i Zachodu na rosyjską agresję są indywidualne sankcje przeciwko oligarchom i konfiskata ich majątku.





– Polowanie na ich aktywa to bardzo dobry pomysł ze względu na sposób, w jaki Rosja Putina jest skonstruowana. To są ludzie najbliżsi Putina i jeśli ktoś może zdestabilizować ten system, to on – mówi Finley





Pęknięcia w fundamentach kremlowskiego imperium





– Ci ludzie podtrzymywali ten system, bo korzystali na nim, dzięki czemu mogli spędzać wolny czas na jachtach na Sardynii czy w Monako. Teraz im to się zabiera – przyznaje agentka CIA.





– To nie znaczy, że oni jutro obalą Putina, ani że dokona się przewrót pałacowy, ale przynajmniej w ten sposób destabilizuje się ten system. W jego fundamentach pojawiają się pęknięcia – dodaje.