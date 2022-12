Sejm przyjmie ustawę o SN wynegocjowaną z Unią? Polacy zabrali głos [SONDAŻ]

Z najnowszego sondażu wynika, że 66 proc. Polaków chce, aby Sejm przyjął nową ustawę o Sądzie Najwyższym. To ważny krok na drodze do otrzymania pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy.

Rzecznik rządu Piotr Mueller zapewnił w TVP Info, że Komisja Europejska nie będzie miała już zastrzeżeń do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Miał on być procedowany w tym tygodniu, ale został zdjęty z porządku obrad Sejmu w ostatniej chwili w związku z wątpliwościami prezydenta Andrzeja Dudy, co do możliwości podważenia jego prerogatyw.





– Moim zdaniem nie ma takiego zagrożenia w tej ustawie, ale lepiej zastanowić się nad tym, czy tego jakoś lepiej nie zapewnić – mówił rzecznik.









Mueller podkreślił, że teraz prezydenckie i rządowe zespoły legislacyjne będą się starały wypracować odpowiednie rozwiązania. Przypomniał, że ustawa rozszerza test niezależności sędziego, który był w prezydenckiej ustawie – przenosi go do Naczelnego Sądu Administracyjnego i daje składom sędziowskim możliwość inicjowania tego testu.

Piotr Mueller powiedział także, że przygotowany już projekt, jeśli zostanie przyjęty przez parlament, daje gwarancję wypłaty pieniędzy z KPO. – To zapewnienie przyjęte przez kolegium komisarzy – podkreślił.





Większość Polaków jest na „tak”

Jak wynika z badania United Surveys, 66,1 proc. Polaków uważa, że Sejm powinien przyjąć wynegocjowaną z Komisją Europejską ustawę o SN. 26,5 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 39,6 proc. – „raczej tak”.









Przeciwnego zdania jest 18,9 proc. uczestników badania. Odpowiedzi „raczej nie” udzieliło 5,8 proc. ankietowanych, a „zdecydowanie nie” – 13,1 proc.

Zdania w tej sprawie nie ma 14,9 proc. badanych.