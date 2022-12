Niemieckie Pumy miały trafić do „szpicy” NATO. „Awaria totalna”

Zepsuta elektronika, pożar kabla, awaria wieżyczki. Wszystkie z 18 bojowych wozów piechoty Puma, które brały udział w ćwiczeniach Bundeswehry, uległy awarii – donosi „Spiegel”. Pumy od początku przyszłego roku miały służyć w „szpicy” NATO.

Niemiecki tygodnik dotarł do listu dowódcy 10. Dywizji Pancernej, generała brygady Ruprechta von Butlera do dowództwa piechoty i niemieckiego ministerstwa obrony.





Zerowa gotowość operacyjna





Generał poinformował w nim, że podczas ćwiczeń Bundeswehry pojawiły się poważne problemy techniczne z nowoczesnymi wozami bojowymi piechoty typu Puma. Wojskowy pisze o „totalnej awarii” 18 wozów bojowych, których gotowość operacyjna „w ciągu kilku dni spadła do zera”.





Von Butler raportował, że dwie ostatnie sprawne Pumy również uległy awarii; po półtoragodzinnych ćwiczeniach strzeleckich stwierdzono usterki wieżyczki. Wieżyczka Pumy jest bezzałogowa. Jest ona obsługiwana zdalnie przez załogę.





Szczególnie podatna na awarie była elektronika tych nowoczesnych wozów bojowych piechoty. W jednej z Pum doszło nawet do poważnego pożaru kabli w kabinie kierowcy.

Generał w liście zaznacza, że w niemieckim wojsku zdawano sobie sprawę z występowania podobnych usterek, „jednak nigdy dotąd nie zdarzały się one tak często”.Von Butler dodaje, że do tej pory Pumy wykonywały manewry jedynie na poligonach nizinnych w północnych Niemczech i „nie były nadmiernie obciążane”.



„Spiegel” wskazuje, że według wyliczeń generała pełną gotowość operacyjną kompanii będzie można przywrócić dopiero za trzy do czterech miesięcy. Jeśli do kwietnia 2023 r. Pumy nie odzyskają gotowości operacyjnej, ostaną zastąpione przez sprawdzone wozy bojowe piechoty typu Marder.





Jak podaje agencja informacyjna DPA, list von Butlera wywołał poruszenie w ministerstwie obrony, bo usterki dotyczą pojazdów, z którymi 37. Brygada Grenadierów Pancernych od nowego roku ma wzmocnić NATO-wskie siły szybkiego reagowania. Jednostki miały wzmocnić wschodnią flankę NATO.





Bundeswehra zamówiła około 350 bojowych wozów piechoty Puma. Jest on znacznie nowocześniejszy od swojego poprzednika, Mardera, który został wprowadzony w czasie zimnej wojny. Puma jako główne uzbrojenie ma stabilizowane działo pokładowe 30 mm. W przeciwieństwie do Mardera pozwala to na precyzyjne strzelanie podczas poruszania. Puma została opracowana i wyprodukowana przez koncerny Krauss-Maffei Wegmann i Rheinmetall Landsysteme GmbH.





Inspektor generalny Bundeswehry Eberhard Zorn powiedział, że przeprowadzona zostanie ocena szkód z udziałem ekspertów i przemysłu obronnego, zaś urząd BAAIN odpowiedzialny za zamówienia dla armii i dowódca wojsk lądowych dołożą wszelkich starań, by wyjaśnić sytuację wokół Pumy. „Zobowiązania wobec NATO wypełnimy od 1 stycznia 2023 r.” – zapewnił Zorn.





Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ogłosił w lipcu w czasie szczytu w Madrycie zwiększenie liczebności sił szybkiego reagowania sojuszu – tzw. szpicy NATO – z 40 tys. do 300 tys. żołnierzy. Według założeń w razie zagrożenia te wojska mają zostać przerzucone na linię frontu w ciągu maksymalnie dwóch tygodni, choć niektóre oddziały mają być gotowe do walk nawet w ciągu dwóch, trzech dni.