Brazylia: „Przegraliście wybory, przestańcie demonstrować”

Wicelider ugrupowania rządowego w brazylijskiej Izbie Deputowanych Otoni de Paula wezwał zwolenników prezydenta Jaira Bolsonaro do porzucenia obozowisk przed koszarami wojskowymi. Jak im oświadczył, „prezydent nie posłucha wezwań do dokonania zamachu stanu” po przegranych wyborach.

– Zostanę pewnie nazwany zdrajcą przez tych, którzy uważają, że prezydent podejmie działania, ale ja zapewniam, że nie; mówię: nie łudźcie się, odejdźcie spod bram koszar, bo zostaniecie aresztowani i nikt was nie obroni – ostrzegł demonstrujących czołowy polityk obozu rządowego w wywiadzie, którego udzielił prorządowemu portalowi Jornal da Cidade Online.

Deputowany de Paula uważa, iż prezydent powinien przerwać milczenie, aby „nie stwarzać fałszywej nadziei, że utrzyma się u władzy”.

– Dlatego wszedłem w tym tygodniu na trybunę parlamentu poprosić go, by zakomunikował tę decyzję swemu narodowi, nawet jeśli jest to bolesna decyzja, że nie zamierza podejmować żadnych działań. Aby powiedział swemu ludowi, jakkolwiek by to było smutne i bolesne, że nie ma innego wyjścia, a on podejmuje rolę wielkiego lidera, byśmy mogli się wzmocnić w ciągu następnych czterech lat – dodał ów bliski współpracownik prezydenta Bolsonaro.

Lider brazylijskiej lewicy, eksprezydent Luiz Inacio Lula da Silva, który zwyciężył w drugiej turze niedawnych wyborów nieznaczną przewagą głosów, ma być zaprzysiężony jako prezydent 1 stycznia.

