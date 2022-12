Zuchwała kradzież w Szwajcarii. Zrabowano gigantyczny pojemnik z ginem

Z dnia Jeziora Bodeńskiego po stronie szwajcarskiej skradziono ważący 800 kg pojemnik, który zawierał 230 litrów specjalnie przygotowywanego ginu – poinformował portal switzerlandtimes.ch.

Gin przechowywany był w jeziorze w specjalnym pojemniku na głębokości 23 m; był przytwierdzony do betonowej płyty ważącej 500 kg. Trunek znany pod marką „Genial” umieszcza się tam na 100 dni, by nabrał szczególnego aromatu. Kradzież zauważono, gdy w obliczu nadchodzących świąt chciano go podnieść z dna i rozlać do butelek, za które koneserzy zapłacili w przedsprzedaży – napisał portal.





Gotowe były też okazjonalne torby i etykiety - podano w komunikacie.





Podczas przeczesywania dna przez nurków pojemnika z ginem nie odnaleziono; odkryto natomiast wrak szwajcarskiego samolotu wojskowego EKW C-35, który rozbił się w 1941 roku.





Wątpliwe jest, by producenci uzyskali ubezpieczenie.





– Wygląda to bardzo źle. Firma ubezpieczeniowa nie zna takiego przypadku, będą konieczne dodatkowe wyjaśnienia – powiedział Cello Fish, dyrektor zarządzający firmy Ginial, do której należał skradziony alkohol.