Zabawki groźne dla dzieci. KAS: 94 proc. z nich nie spełnia wymagań bezpieczeństwa

W okresie od stycznia do listopada 2022 roku KAS skontrolowała 551 tysiąca sztuk zabawek, z czego ponad 523 tysiąca, czyli ok. 94 proc. nie spełniało wymagań, w tym formalnych – wynika z danych przekazanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Krajowa Administracja Skarbowa współpracuje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Inspekcją Handlową. Jak zapewniają wspólnie dbają o to, aby do konsumentów trafiały tylko bezpieczne produkty. – Do końca 3 kwartału 2022 r. funkcjonariusze KAS nie dopuścili do obrotu ok. 40 mln szt. towarów – podkreślił szef KAS mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk.





KAS nie dopuścił do obrotu ok. 40 mln sztuk





– Wyobraźnia dziecka jest nieograniczona, tak jak ich pomysły na zabawę. Dlatego przy wyborze prezentów - szczególnie dla najmłodszych - bądźmy ostrożni i wybierajmy zabawki, co do których jakości mamy pewność. Zależy nam, aby zabawki, które Mikołaj przyniesie maluchom, były bezpieczne, dlatego weryfikujemy je wspólnie ze Służbą Celno-Skarbową, jeszcze przed wprowadzeniem na polski rynek. Ponad połowa modeli miała nieprawidłowości. Zachęcam do zapoznania się z wynikami kontroli – tłumaczył prezes UOKiK Tomasz Chróstny.





Służby przeprowadziły też ogólnopolski projekt, podczas którego sprawdzili 41 modeli zabawek, w sumie ponad 34,4 tys. zabawek. Wśród sprawdzonych zabawek były m.in. typu slime - tzw. gluty, będące lepkimi i ciągnącymi się substancjami; dźwiękowe - czyli gitary, dzwoneczki, pianinka, dzwonki i piszczące zabawki oraz pociskowe - czyli pistolety na naboje piankowe, pistoleciki i kusze.





– Celem wspólnych działań było niedopuszczenie do obrotu zabawek, które stwarzają poważne zagrożenie dla dzieci. Zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów w szczególności tych najmłodszych to ważne, pozafiskalne zadanie Krajowej Administracji Skarbowej i obszar stałej współpracy pomiędzy KAS, UOKiK i Inspekcją Handlową – wyjaśnił szef KAS.

Najczęstszymi odstępstwami w skontrolowanych zabawkach były m.in. nieprawidłowa dokumentacja, przekroczone bezpieczne ilości boru – (substancji chemicznej odpowiedzialnej za lepkość w zabawkach typu slime), były za głośne (dopuszczalny poziom hałasu to 110 decybeli) oraz posiadały wadliwą konstrukcję.





KAS: Ponad 80 proc. zbadanych slime'ów okazało się toksycznych





„Ponad 80 proc. zbadanych slime'ów okazało się toksycznych. Wykryliśmy przekroczoną zawartość boru - w jednym modelu nawet sześciokrotnie. Przekroczenie bezpiecznej dawki tego związku chemicznego może wywołać nudności i wymioty, skurcze mięśni, pobudzenie, a w skrajnych przypadkach zaburzenia układu nerwowego” – podała KAS.





Według danych przekazanych przez KAS od stycznia do listopada 2022 r. funkcjonariusze łącznie skontrolowali 551 tys. szt. zabawek, z czego ponad 523 tys., czyli ok. 94 proc. nie spełniało wymagań, w tym formalnych. Dla porównania w 2021 r. kontroli poddano ponad 1,42 mln szt. zabawek, z których blisko 820 tys. nie spełniało wymagań.